Yol karanlık ve yaya geçidi yok

Suna ERDEN

Lefkoşa- Güzelyurt anayolu Gönyeli civarında yaya Hüseyin Ulu’nun ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan 33 yaşındaki Kemal Düzgün dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk kararı verilirken, kazanın yaşandığı yerde aydınlatma olmadığı belirtildi.

Ayrıca öğrencilerin ve yayaların markete gidebilmek için sürekli o yolu kullandığı da açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, kazanın 22 Aralık 2024 tarihinde saat 17.50 sıralarında Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında meydana geldiğini hatırlattı. Polis, sürücü Kemal Düzgün’ün yönetimindeki VM 901 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği esnada, Gönyeli civarında bulunan İrmar Market önlerine geldiğinde, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Hüseyin Ulu’ya aracının sol öne kısmı ile çarptığını söyledi. Polis, Ulu’nun kaza mahallinde yaşamını yitirdiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, kaza mahalli çevresinde kamera görüntüsü olup olmadığını araştıracaklarını kaydetti. Polis, zanlıdan alkol ve uyuşturucu testi için kan örneği alındığını da belirtti. Polis, yayadan da kan örneği alınacağını ifade etti.

Kaza mahallinde çarpışma noktasının tespit edildiğini ancak zanlının krokiyi imzalamadığını kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Savunma sordu, polis cevapladı

Zanlının avukatı süreye itiraz etmezken, polise sorular yöneltti. Avukat, kazanın yaşandığı yerde yaya geçidi olup olmadığını sordu.

Polis memuru, kazanın yaşandığı yolun anayol olduğunu, yaya geçidi bulunmadığını söyledi.

Savunmanın, ölen şahsın yolun neresinde olduğunu dair sorusu üzerine ise polis yolun ortasında yürürken kazanın yaşandığını ifade etti.

Savunma ise yayanın yol kenarında beklerken aniden yola atıldığını iddia etti.

Polis, yolda aydınlatma olup olmadığına dair soruya karşın ise çarpma noktasında aydınlatma lambalarının yanmadığını, kaza yerinin 50 km ilerisinde ise lambaların yandığını söyledi.

Savunma da kaza mahallinde 10-15 adet lambanın bölgedeki elektrik kesitinden dolayı yanmadığını öne sürdü.

Polis, avukatın bir başka sorusu üzerine söz konusu bölgede öğrencilerin yaşadığını, yoğun market varlığından dolayı öğrencilerin ve diğer yayaların o yolu kullandığını söyledi.

Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

