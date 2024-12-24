‘Çocuklar için adalet’

Adıyaman’da 22 ay önce meydana gelen depremde 72 cana mezar olan İsias Otel davası devam ediyor.

Aileler, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek İsias Otel davasının altıncı duruşması için dün Gaziantep üzerinden Adıyaman’a gitti. İki gün sürecek duruşmalar sonrası karar çıkması beklenirken, acılı aileler sanıkların olası kasttan hüküm giymesini istiyor.

İsias Otel davasının altıncı duruşması için başta “Şampiyon Meleklerin” aileleri, Başbakan Ünal Üstel, bazı siyasiler, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan yaklaşık yüz kişilik heyet davayı izleyecek.

İsias Otel davasının altıncı duruşması bugün ve yarın Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. İki gün olarak planlanan duruşma sonunda kararın açıklanması bekleniyor.

Öte yandan "Şampiyon Melekler” için verilen adalet mücadelesinde halktan da destek istendi.

Adalet yerini bulacak

Dava öncesinde TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Grand İsias Otel’de yaşanan cinayetin, bir doğal afetin ötesinde, açıkça usulsüzlükler zinciri sonucu olduğunu vurgulayarak, adaletin tam anlamıyla tecelli etmesi ve gerçek suçluların hesap vermesi için kararlılıkla seslerini yükselttiklerini vurguladı.

Bu davanın adaletin üstünlüğünü gösterecek bir emsal dava olması gerektiğini yineleyen Karakaya, sorumluların, olası kastla yargılanarak en ağır cezayı aldığı günü görene kadar mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Karakaya, “Çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve sevdiklerimize verdiğimiz sözü tutacağız. Adalet, yalnızca suçluların en ağır cezayı almasıyla tecelli edecektir.” dedi.

İskele'de nöbet

Bu arada, İskele Kaymakamlığı, Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele ilçesi ve İskele Belediyesi, dün saat 18.00’de İskele Lokum Çemberinde “Adalet Nöbeti” tutmaya başladı. Bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin de etkinliğe destek verdiği belirtildi.





Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024, 09:55