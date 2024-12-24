Milli Mücadele yılları ile Barış Harekatı’nda Larnaka Sancağı’na bağlı yerleşim yerlerinde şehit ve kayıp olanlar İskele Larnaka Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, saygı duruşu ve saygı atışı yapıldı.

Sırasıyla Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şube Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşma yaptığı tören şehitler için dua okunmasıyla tamamlandı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şube Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu, Larnaka’da yaşanan olaylardan ve mücadeleden bahsederek, “O günleri unutmak imkansız. Mücadele verirken birçok şehit, kayıp verdik ama direndik. O günkü direniş bizi bu günlere ulaştırdı” dedi.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 21- 25 Aralık’ın Kıbrıs Türk halkının büyük bir azim ve kararlılıkla verdiği mücadelenin sembolü olduğunu belirtti.

Benan, Larnaka’ya bağlı yerleşim yerlerindeki mücadelelerde 173 Kıbrıslı Türk’ün şehit olduğunu söyledi.

Şehitleri rahmet ve şükranla anan Benan, “Kıbrıs Türkü’nün kanını döktüğü, terini akıttığı, canını verdiği elli yıl önce özgürlüğüne kavuşan bir vatan, egemen bir devlet ve bu vatan toprağı üzerinde dalgalanan şanlı bayraklarımız, bizlere emanet edilmiştir. Şehitlerimizin aziz hatıraları daima canlı tutulurken kanlarını akıtarak kurdukları yeni Türk devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yüceltmek ve sonsuza kadar yaşatmak ana amacımız olacaktır.” dedi.

Sadıkoğlu: Asla pes edilmedi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, Rumların 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı silahlı saldırılara karşı, Larnaka Sancağı’na bağlı 43 köyde yaşayan yaşlı- genç, kadın-erkek ve çocuk çok sayıda insanın büyük bir zulümle karşı karşıya kaldığını, ancak asla pes etmediğini, kanının son damlasına kadar kahramanca direndiğini vurguladı.

Tatar: Milli duruş sürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, da konuşmasının başında tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak gazilere şükran sundu. Tatar, vefa gereği şehitleri anarken, şehitlere duydukları minnet ve saygıyı şehit ailelerinin huzurunda ifade etmeyi bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nü imha etmek için oynana oyunlara karşı milli bir direnişin başarıyla sürdürülerek bugünlere gelindiğini vurguladı.

Tatar, çok büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan Kıbrıs Türk halkı bugün özgür ve onurlu şekilde yaşamını sürdürebiliyorsa gençlere umut dolu gelecek bırakma aşamasına geldiyse bunun verilen mücadele sayesinde olduğunu vurguladı.

