Sorular cevaplandı

20 Temmuz Fen Lisesi'nde gerçekleşen kariyer günü dolayısıyla Polis Okulu Müdürlüğü’nde görevli Müfettiş Andım Baytunç ve Müfettiş Muavini Yeşim Gümüşok öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Birçok meslek grubunun tanıtımının yapıldığı kariyer gününde, Polislik mesleğine ilginin hayli yoğun olduğu gözlemlendi. Öğrenciler ile samimi bir ortamda geçen kariyer gününde; polisin görevleri, polise alım, eğitim ve çalışma koşulları konusunda öğrencilerin soruları Polis Okulu Müdürlüğü’nde görevli yetkililer tarafından cevaplandırıldı.