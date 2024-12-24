Çalışmalar paylaşıldı

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, Aralık ayında düzenlenen ve alanında uzman bilim insanlarının yer alığı iki önemli organizasyona katılarak bugüne kadarki faaliyetlerini ve yürütmekte olduğu projeleri aktardı. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’da düzenlenen “Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı ve Bilim Komisyonu Toplantısı’na” Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara ve Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Üyesi ve Meritta Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Eyup Başkale katıldı.

Toplantıda, Meritta’nın faaliyetleri hakkında yapılan sunum ile birlikte; iklim değişikliğinin fenoloji ve üreme çıktıları üzerindeki etkisi ve sağlıklı ergin deniz kaplumbağalarının kanında biriken kirleticilerin etkileri üzerine sunumlar yapıldı. Organizasyonda ayrıca, deniz kaplumbağaları üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, yuvaların korunması, rehabilitasyon çalışmalarının paylaşılması ve güncel sorunların giderilmesi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Dijital bir platform olan Antabstract tarafından düzenlenen ve yoğun ilgi gören 7. Ulusal Zooloji Kongresi’nde ise, zooloji biliminde çalışmalar yürüten bilim insanları ile bu alanda ilerlemeyi hedefleyen genç araştırmacılar bir araya gelerek çalışmaları hakkında güncel verileri paylaştı.

Kara: Uzmanlarla bir araya geldik

Merkezin çalışmalarını, çok önemli iki bilimsel platformda paylaşmaktan duyduğu gururu dile getiren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, şunları söyledi:

“Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı ve Bilim Komisyonu Toplantısı’nda alanında uzman meslektaşlarımız ile bir araya gelmek oldukça verimliydi. Kendileri ile deniz kaplumbağalarının korunması hakkında güncel durum ve karşılaşılan sorunların çözümleri üzerine bilgi paylaşımında bulunduk.”

7. Ulusal Zooloji Kongresi’nde ise deniz kaplumbağalarının yanı sıra birçok farklı türe ait çalışmaların da aktarıldığını belirten Kara, “Sunumlar oldukça ilgi çekiciydi. Özellikle organizasyona katılan genç araştırmacıların sayısı gelecek adına umut vadetti. Kongre katılımcılarının çalışmalarını dikkatle dinleyip gerekli yönlendirmeleri yapan, onlara önderlik eden ve destekleyen kıymetli bilim insanları ile çalışmak gurur vericiydi. Böylesine önemli organizasyonlara katılmamız için bizi davet edip ağırlayan ve ilgiyle dinleyen herkese teşekkür ederiz” dedi.

