Şalterler ‘off’ oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 7 farklı trafonun şalterini kapatarak kenti karanlıkta bıraktıkları iddia edilen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanlarından Baybora Gürbüz’ün ardından Mehmet Lala da gözaltına alındı. Gürbüz ile Lala dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların 7 ayrı trafoya giderek, şalterleri on konumundan off konumuna getirdikleri ve elektrik enerjisini kestikleri açıklandı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, 10 Nisan 2023 tarihinde, saat 21.30’da, Baybora Gürbüz ile Lala’nın araçla 7 ayrı trafoya giderek, şalterleri on konumundan off konumuna getirdiklerini ve elektrik enerjisini kestiklerini belirtti.

Polis memuru, kamera kayıtlarının incelendiğini kaydeden polis, zanlıların trafo odalarına girdiklerini ve içeriye girdikten 30-40 saniye sonra elektrik enerjisinin kesildiğini belirlediklerini söyledi. Şikayetin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa bölge amiri tarafından yapıldığını ve aynı tarihte 40 tane trafo odasının gezildiğini anlatan polis, kendi gözetimleri altında, elektrik kurumu personelinin 11 Nisan 00.30 ile 04.00 saatleri arasında kapalı durumdaki şalterleri açarak şehre elektrik enerjisinin verildiğini açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü ancak, zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti.

Zanlıların avukatı Mustafa Kocatürk talebe itiraz etmezken, polisin tahkikatını siyasi baskı altında gerçekleştirdiğini iddia etti.

Mahkeme zanlıların, 5’er bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı birer kefilin, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.