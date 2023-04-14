Görüntüler incelenecek

Lefkoşa'da gece yarısı yolda yürüyen kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Ercan Demir hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, teminat talep ederken, savunma, çevre güvenlik görüntülerinin incelenmesini talep etti.

Mahkeme, görüntülerin incelenebilmesi için zanlıyı teminata bağlamak yerine tutukluluk süresini 5 gün daha uzattı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, Ercan Demir’in 1 Nisan 2023 tarihinde saat 00.00 sıralarında Küçükkaymaklı’da bulunan Üsküdar Sokak üzerinde yürümekte olan bir kadına, cinsel tacizde bulunduktan sonra, ithale- i lisanda bulunduğunu söyledi.

Polis, ilk olaydan 20 dakika sonra bu kez Hamitköy bölgesinde Aknar Sokak üzerinde önünde yürümekte olan iki kadına cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu tespit edilen Ercan Demir'in tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının yasal statüsünün olmadığını belirterek, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı, video görüntüleri incelenseydi müvekkilinin olayla bağının olmadığının ortaya çıkacağını ileri sürdü.

Mahkeme, talebi değerlendirerek, video görüntülerinin incelenmesi için zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.