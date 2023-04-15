Oruçlar birlikte açıldı

Girne Belediyesi ‘Ramazan-ı Şerif’ adı altında iftar yemeği düzenledi. Yaklaşık beş yüz kişinin katıldığı iftar yemeğine Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Din İşleri Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Girne Belediye Meclis Üyeleri, Girne Bölge Muhtarları, Din İşleri görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Girne Belediyesi tarafından, Merit Park Hotel&Spa işbirliğinde düzenlenen iftar yemeği, Ramadan Cemil Meydanı’nda iftar topunun patlaması ile başladı ve yaklaşık iki saat sürdü.

