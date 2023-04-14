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Tedavi altına alındı

Lefkoşa’da karşıdan karşıya geçen 13 yaşındaki çocuğa araba çarptı

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Tedavi altına alındı

Lefkoşa’da yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Anatoli Gulevi adlı çocuğa araç çarptı.
Kazada yaralanan Gulevi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza dün saat 15.45 sıralarında Hamitköy’de Dr. Küçük Bulvarı’nda meydana geldi. 
29 yaşındaki Halil Altınbaş yönetimindeki TR 161 plakalı araç, Dr. Küçük Bulvarı’nda seyrederken, Okmar Market yakınlarında yolun güneyinden kuzeyine yaya olarak geçmeye çalışan Anatoli Gulevi’ye çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Anatoli Gulevi’nin tedavisinin ve polisin kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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