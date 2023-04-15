Başarı videoları izlendi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen “İyilikte Yarışalım Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması”nın ödülleri dağıtıldı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ödül törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, 50 proje katılımıyla düzenlenen yarışmaya katılan okulların tümüne plaket verildi.

Açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, projede kendilerine destek veren Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne teşekkür ederek, iyiliğin önemine vurgu yaptı.

Eğitimin dört duvar arasında sürdürülemeyeceği bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Uzun, öğrencilere, iyiliğin yaşam içinde her alanda yer alması gerektiğini söyledi ve yarışmaya katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Vakıfların desteklediği bisiklet sporcusu Bora Altıntaş’ın başarıya giden yolunu anlatan videosu gösterildi.

Törende, KKTC’nin “gurur kaynağı” olan Birkan Uzun’un da başarı videosu gösterildi ve rahmetle anıldı.

Başarı videolarında, dünyada akıllı anten buluşu ile yer alan Kıbrıslı Türk Elektrik ve Bilgisayar Mühendisi Bedri Çetiner, ABD’de yıllarca çalışan Göğüs Kalp Damar Cerrahı Dr. Ahmet Bayar ve Dr. Ilgım Öztürk’ün videosu gösterildi.

Etkinlikte; Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ödüller verildi.