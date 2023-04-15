Gösterilerin şiddeti arttı

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı aylardır düzenlenen protestolar ülkede büyük bir kaosa neden oldu.

Ancak, Anayasa Konseyi, hükümetin tartışmalı emeklilik reformunun geleceğini belirleyecek kararı verdi.

Konsey reform yasasını kısmen onaylayarak emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran maddesini kabul etti. Bu kapsamda sokaklarda gösterilerin şiddeti artarken, Paris'teki güvenlik tedbirleri artırıldı.

Anayasaya uygun görülürse Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reformu yürürlüğe koyabilecek. Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteride polis, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Antoine Leaument'a copla müdahalede bulundu.

Leaument, Twitter'da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, önceki gün Paris'teki emeklilik reformu karşıtı gösteride polisin cop darbelerine maruz kaldığını belirtti.

Milletvekili Leaument, "cop darbesi olsun olmasın, hiçbir şeyin kendisini emeklilik reformuna karşı mücadeleden vazgeçtiremeyeceğini" vurguladı.

Leaument, muhalif bir milletvekilinin bu tarz cop darbeleri almasının Fransa'da hukukun üstünlüğü konusunda çok şey söylediğini ifade etti.

Bu arada ülke genelinde reforma karşı 100'ün üstünde gösteri düzenleneceği bildirildi.