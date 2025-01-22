Meşakkatli bekleyiş

Tuğçe Ülkü AYDIN-Mehmet KARA

İsias Otel davasının gerekçeli kararının açıklanmasının ardından Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde dün düzenlenen basın toplantısında, gerekçeli karar değerlendirilerek istinaf için izlenecek yol kamuoyuyla paylaşıldı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da İsias Otel’de hayatını kaybeden öğrenci, öğretmen ve velilerin hatırasını yaşatmak için kurulan derneğin basın toplantısına hayatlarını kaybedenlerin aileleri katıldı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy, toplantıda birer konuşma yaptı.

Esendağlı: Gerekçeli karar, 395 sayfadan oluşuyor

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Adıyaman 3 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada kararın gerekçesinin sisteme yüklenip tebliğ edildiğini ve kendilerine de gönderildiğini belirtti.

Kararla ve izlenecek süreçle ilgili bilgi veren Esendağlı, “Gerekçeli karar, 395 sayfadan oluşan büyük bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kararın içeriğine baktığımızda, büyük kısmı duruşmanın tutanaklarının birleştirilmesinden ibarettir. Nihayetinde gerekçenin tesisiyle alakalı olarak mahkemenin daha önce sanıkların yüzüne okuduğu mahkumiyet, cezalandırma ve beraata ilişkin kararlar niteleniyor.” ifadelerini kullandı.

Güçlüsoy: Katliam ve yıkım, normalleştirilemez

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy da, gerekçeli kararın açıklanmasının kendileri açısından yeni süreç veya süreçlerin başlaması anlamına geldiğini belirtti.

“15 günlük bir süremiz var ve bu süreyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor.” diyen Güçlüsoy, iyi bir hazırlık aşamasına girilmesi gerektiğini dile getirdi.

Avukatlar ve ailelerle yeni bir durum değerlendirmesi yapılarak, önümüzdeki sürecin yeniden planlanıp, takibinin yakından yapılacağını söyleyen Güçlüsoy, sürecin bir önceki gibi zor ve meşakkatli olacağına işaret etti.

Karakaya: Bu felaket bir ‘hata’ değil

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Rehberler için Adalet Platformu adına konuşan Ruşen Yücesoylu Karakaya da, İsias Otel davasının altıncı duruşmasında alınan karar ardından dün yayımlanan gerekçeli kararın, adalet beklentilerini bir kez daha derinleştirdiğini söyledi.

Bu kararın sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Karakaya, “Bizler, kayıplarımızın anısını yaşatmak ve gerçek adaletin sağlanması için mücadele eden aileler olarak, suçluların olası kast ile yargılanmasını talep ediyoruz. Çünkü bu felaket bir ‘hata’ değil, göz göre göre gelen bir cinayettir.” dedi.

Dava, kısa karar…

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri tarafından 3 Ocak’ta başlatılan hukuk mücadelesi, suçluların “Olası Kast” suçuyla hüküm giymesi için yaklaşık 12 ay devam etmişti.

Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay 7 gün, Halil Bağcı 7 yıl 16 ay, Hasan Aslan 15 yıl 16 ay 20 gün, Mehmet Göncüoğlu 7 yıl 16 ay süreyle hapis cezası almıştı.

Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un ise beraatına karar verilmişti.

