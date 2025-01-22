Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 76 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 51 kişi yaralandı.

Yaşanan felaket sonrasında çok sayıda bakan ve siyasetçi olay yerine akın etti.

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında otel sahibi dahil 9 kişi gözaltına alındı.

Hayatını kaybedenler arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yüzme şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak, Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan'ın yanı sıra Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve Sözcü gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen ile eşi Ayşe Neva Türkmen ve iki çocukları bulunuyor.

Otelin restoran kısmında başladı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, içinde tatilcilerin bulunduğu Grand Kartal Otel'de yangın çıktı.

Otel yangını faciasında 76 kişi hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere 51 kişi de yaralandı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.

Yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?, inemiyorum, yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangın sonrasında incelemelerde bulundu.

KKTC acıya ortak oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, bakanlar, milletvekilleri, siyasi partiler ve bazı kurum ve kuruluşlar Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.



Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025, 09:56