İhbar ele verdi

İskele ve Gönyeli’de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ülkeye ithali yasak elektronik sigara, likidi ve filtresi ele geçirildi. Ele geçirilen sigara ürünlerinin bazılarının tarihlerinin geçtiği açıklandı.

Gönyeli’ deki operasyonda tutuklanan 30 yaşındaki Ali Emre Deliceırmak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 20 Ocak 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Ali Emre Deliceırmak' a ait Gönyeli adresindeki ikametgahta yapılan aramada 343 adet likit, 171 adet elektronik sigara filtresi ve 258 adet elektronik sigara (PUF) tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını, zanlının ifadesinde ürünleri aldığı şahıslarla ilgili beyanlarda bulunduğunu kaydeden polis, bu şahıslardan ifade alacaklarını söyledi. Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı süreye itiraz etmezken, polise soruları yöneltti. Polis, savunmanın sorusu üzerine ele geçirilen bazı ürünlerin tarihinin geçtiğini ifade etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan İskele’de de bir siteye ait araç park yerinde, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından U.T’nin (E-22) kullanımındaki araçta yapılan aramada, ülkeye ithali yasak 18 elektronik sigara ile 14 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

