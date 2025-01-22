Kalplerde yaşayacak

Hayatını kaybeden, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) eski müdürlerinden, Kıbrıs Türk basınının duayen ismi Gazeteci Perihan Aziz için, 37 yıl hizmet verdiği TAK binası önünde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, bazı milletvekilleri, TAK personeli, Perihan Aziz’in ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Eski TAK Müdürü Emir Ersoy ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Efdal Keser birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türk Ajansı Kıbrıs’ın binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Perihan Aziz kardeşimizi bugün burada son yolculuğuna uğurlarken bu kadar seçkin gazetecinin, basın mensubunun toplanması hepimizin kendisine olan saygımızın bir göstergesidir” dedi.

Perihan Aziz’in uzun yıllar Türk Ajansı Kıbrıs’a çok önemli hizmetler verdiğini belirten Tatar, “Aziz, uzun yıllar Kıbrıs Türk basın hayatına büyük değerler katmış ve gerçekten mesleğini severek icra etmiş bir kişiydi.” ifadesini kullandı.

Gürdallı: Gazeteciliğe ve TAK’a büyük bir tutku ve aşkla bağlıydı

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ise yaptığı konuşmada, Perihan Aziz’in gazetecilik tutkusu çok yüksek ve özel bir insan olduğuna dikkat çekti.

Gürdallı, Perihan Aziz’in gazetecilik tutkusunu emeklilik yıllarında bile sürdürdüğünü, gazeteciliği ve TAK’ı hayatının bir parçası, adeta evi gibi gördüğünü ifade etti.

Pandemi döneminde, insanların evlerinden çıkmaktan korktuğu bir dönemde, Perihan Aziz’in kendisini defalarca arayarak, “Fehmi Bey, yapabileceğim bir şey varsa bir muhabir olarak çalışmaya hazırım” dediğini belirten Gürdallı, bu içten teklifin unutulmaz olduğunu vurguladı.

Gürdallı, Perihan Aziz’in gazeteciliğe ve TAK’a büyük bir tutku ve aşkla bağlı olduğunu vurgularken, Aziz’in mesleğine olan bağlılığının yanı sıra ailesi ve Bağlıköy’e de derin bir sevgiyle bağlı olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, TAK çalışanları Perihan Aziz’in naaşı üzerine nergisler bıraktı ve alkışlar eşliğinde Bağlıköy’e uğurladı.

Perihan Aziz, Bağlıköy’de öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazıyla, köy mezarlığında toprağa verildi.

Bağlıköy’deki cenaze törenine, KKTC’nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı.



