Sancılı süreç

Özlem ÇİMENDAL

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 59 günlük hükümetin Başbakanı Faiz Sucuoğlu arasında imzalanan ‘Ekonomik ve Mali İşbirliği’ programının detayları belli oldu. Protokolde Elektrik Kurumu’nun Haziran sonuna kadar yeniden yapılandırılması ve mali yapısının güçlendirilmesi öngörülüyor. Uzmanlar bu maddeyi ‘özelleştirme’ anlamında yorumluyor. Limanlar ve Devlet Piyangosu’nun da Ağustos ayına kadar özelleştirilmesi öngörülüyor.

Sucuoğlu’nun imzaladığı, ancak uygulamasını Ünal Üstel hükümetinin üstlendiği protokol çerçevesinde “Zorunlu olmayan tüketim maddelerine ve lüks tüketim ürünlerine Mayıs sonuna kadar ek vergiler gelecek. Tüm işletmeler Eylül sonuna kadar ödemelerde kaydedici cihaz kullanacak, böylece tüm satışlar kayıt altına alınacak.

Protokolde önemli maddeler şöyle:

- Kıb-Tek’in mali yapısı güçlendirilecek şekilde yeniden yapılandırılacak. Bu hedeften Türkiye’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, KKTC’de Maliye Bakanlığı sorumlu. Hedef Haziran 2022

-KDV uygulamaları güncellenerek, yeniden gözden geçirilecek. Hedef Haziran 2022

-Elektronik şans oyunları ve sanal finansal varlıklara ilişkin düzenlemeler ile lisans ücretleri ve yeni vergiler ile gelirler artırılacak. Hedef Ağustos 2022

-Milli Piyango’nun ve limanların özelleştirilmesi değerlendirilecek. Hedef Ağustos 2022

-Tüm işletmeler için 2022 yıl sonuna kadar Ödeme kaydedici Cihaz kullanılmasının zorunlu tutulmasına yönelik düzenleme yapılacak. Hedef Eylül 2022

-Serbest meslek erbabı çalışanlara kredi kartı ile ödeme alma şartı getirilecek. Hedef Ağustos 2022

-Zorunlu olmayan tüketim ile lüks tüketim ürünlerine yönelik vergiler, vergi adaletine uyumlu şekilde güncellenecek. Hedef Mayıs 2022

-Vergi sistemi gözden geçirilecek, gelir artırıcı düzenlemeler yapılacak. Hedef Temmuz 2022

-Toplu iş sözleşmeleri süre bitiminden sonra, otomatik olarak uzamayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Hedef Haziran 2022

-Yatırımların teşviki veya yatırım ortamının iyileştirilmesi çerçevesinde Türkiye vatandaşları için öngörülen asgari şirket sermayesi ve ortaklık payı gibi kısıtlamalar kaldırılacak. Hedef Mayıs 2022

-Türkiye vatandaşlarının KKTC’de gayrimenkul edinimindeki sınırlandırmalar, yatırımı kolaylaştıracak şekilde iyileştirilecek. Hedef Mayıs 2022

-KKTC’de genel sağlık sigortası sisteminin kurulması ve tüm nüfusu kapsayacak şekilde kapsamının genişletilmesi için Sağlık Sigortası Planı hazırlanacak. Hedef Haziran 2022

-Elektrik üretim-iletim –dağıtım ve tedarik fonksiyonları ayrıştırılacak. Hedef Aralık 2022

-Lefkoşa’ya 500 yataklı devlet hastanesinin yapımı tamamlanacak. Hedef Ocak 2024

-Sendikal faaliyetler dışında sendikaların kuruluş amaçlarını aşan siyasi, ideolojik faaliyette bulunmamalarına ve sendikal ayrımcılığı önlemeye yönelik mevzuat düzenlemeleri de dahil gerekli tedbirler alınacak. Hedef Mayıs 2022