‘Yardıma hazırız’

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Gezi davası ile ilgili Türkiye'ye gönderdiği iki raportör, “Temyiz mahkemelerinin AİHM kararını daha özenli bir şekilde yorumlayacağını umuyor ve bunun olması için elimizden gelen her türlü yardıma hazır olduğumuzu bildiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Gezi Parkı davasında hapis cezaları verilmesinin ardından Türkiye’ye gönderdiği iki raportör, kararın düzeltilmesi için Türk yargısına yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Muhafazakar İngiliz siyasetçi John Howell ve sosyal demokrat Letonyalı siyasetçi Boriss Cilevics, yazılı açıklamalarında bu kararın 2019’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını “pervasızca reddettiğini” belirtti.

Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde iki tarafın da yasal argümanlarını dinledik. Yerel mahkemenin, AİHM tarafından tutuklu yargılama konusu bile olamayacağına hükmettiği kanıtları en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet cezası vermek için kullandığı açık bir şekilde görülüyor. AİHM’in kararının, Osman Kavala’nın tahliye kararının ardından yeniden tutuklanmasına yol açan ikinci iddianame için de geçerli olduğuna inanıyoruz.”

AKPM’ye rapor sunacaklar

AKPM raportörleri, Kavala ve diğer tutukluları ziyaret etmelerine izin verilmemesinden üzüntü duyduklarını da duyurdu. Raportörler, kararı düzeltmenin Türk yargısının elinde olduğunu söyleyerek “Türk yargısının uluslararası hukuka uygun bir şekilde, siyasi baskıdan uzak olarak AİHM’in kararına uygun bir çözüm bulma kapasitesi var. Temyiz mahkemelerinin AİHM kararını daha özenli bir şekilde yorumlayacağını umuyor ve bunun olması için elimizden gelen her türlü yardıma hazır olduğumuzu bildiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden’e ise 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

