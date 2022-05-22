İzin verilmeyecek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, resmi gazetede yayımlanan ekonomik protokolün bazı maddelerine tepki gösterdi. Erhürman sosyal medya paylaşımında toplu iş sözleşmeleri ve belediyeler reformuyla ilgili bölümlere değindi.

Tufan Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

"Protokol"deki taahhütlerden biri "Toplu iş sözleşmeleri süre bitiminden sonra otomatik olarak uzamayacak şekilde yeniden düzenlenecektir"!

Bu taahhüt daha önceki Protokol'de de vardı ve dönemin Çalışma Bakanı Sn. Koral Çağman'ın istifasına yol açmış, Meclis'ten geri dönmüştü.

Dahası, geride bıraktığımız dönemde "belediyeler reformu" görüşülürken, sendikaların Meclis önünde eylem yapması üzerine, o sırada İçişleri Bakanı olan Sn. Üstel'in sendikalarla yaptığı görüşme sonucunda "reform"da yer alan bu yöndeki düzenleme geri çekilmişti.

Şimdi Sn. Üstel, İçişleri Bakanı iken sendikaların eylemi üzerine geri çektiği bu düzenlemeyi Meclis'e getirecek ve bunun üzerine bir de "belediye reformu" mu yapacak?!

Meclis sokakta, sokak Meclis'te, Anayasa'daki toplu sözleşme hakkını iğdiş eden bu düzenlemeye bir kez daha izin vermeyecek! Bu da böyle biline!”