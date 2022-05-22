Hedef kalkınma ve gelişme

Hüseyin ÇİÇEK-Ömer KADİROĞLU

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak hedeflerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kalkınması ve gelişmesi olduğunu, bunun için de öngörülebilir, yatırım yapılabilir bir ülke inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.

Başbakan Üstel, “Bizim esas hedefimiz gençlere daha gelişmiş, refah seviyesi artmış bir ülke bırakmaktır” dedi.

Başbakan Ünal Üstel dün, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki sınır kapılarında incelemelerde bulunmak amacıyla ziyaretler yaptı.

Üstel’in ilk durağı Metehan oldu

Ünal Üstel, bu çerçevede dün ilk olarak en yoğun sınır kapısı olan Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Ünal Üstel, ekonomiyi süratli bir şekilde canlandıracak en önemli noktalar olan kara sınır kapılarını, en iyi şekilde iyileştirmek istediklerini ifade ederek, ziyaretler çerçevesinde alacakları bilgiler ışığında en süratli şekilde gerekli iyileştirmeleri yapacaklarını söyledi.

Üstel, Metehan Sınır Kapısı’nda yaşanan sorunlar ve alınması gereken önlemler ile ilgili Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler’den bilgi aldı.

Beşerler: Günde ortalama 13 bin geçiş var

Beşerler, Metehan Sınır Kapısı’nın ülkenin en yoğun sınır kapısı olduğunu ifade ederek, günlük ortalama 13 bin geçiş yapıldığını söyledi.

Metehan’daki geçişlerin sayısının Ercan’ın üzerinde olduğunu ifade eden Beşerler, vatandaşların bazen geçişlerde sorunlar yaşadığını, bunun sebebinin, KKTC üç yoldan hizmet verirken, Rum yönetiminin tek yol üzerinden hizmet vermesi olduğunu kaydetti.

Lefkoşa’daki diğer kapılara da gitti

Başbakan Ünal Üstel, kara geçiş kapılarında inceleme temasları programı kapsamında Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı yanı sıra Ledra Palas Giriş Kapısı, Lokmacı Kara Geçiş Kapısını ziyaret etti.

Üstel, öğleden sonra da Gazimağusa İlçesinde de Beyarmudu Kara Giriş Kapısı, Akyar Kara Giriş Kapısı, Derinya Kara Giriş Kapısını ziyaret gerçekleştirdi.

Protokolü değerlendirdi

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, önceki gün Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek Meclis’e gönderilen 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünü değerlendirdiği bir açıklama yayınladı. Üstel, açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında derin ve kopmaz bağlar bulunduğuna işaret ederek, protokolle birlikte Türkiye’nin destek ve katkılarının artarak devam edeceğini belirtti.

Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı

Başbakan Ünal Üstel KKTC-TC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünün ülkedeki yapısal sorunların çözümlenerek sürdürülebilir ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı kurulmasını hedeflediğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, protokolün uygulanması ile birlikte Kıbrıs Türk halkının yapısal sorunlar nedeni ile yaşadığı sıkıntıların ortadan kalkacağının altını çizdi.

Hükümetinin ülkede sorunların aşılması için yapılması gereken reformları yapmaya kararlı olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, popülizmle bir yere varılamayacağının artık tüm kesimler tarafından idrak edilmesi gerektiğine işaret etti.

“Ekonomik ve mali yapımız sürdürülebilir değil”

Başbakan Üstel, “Mevcut koşullarda ekonomik ve mali yapımız sürdürülebilir değildir. Biz hükümet olarak yapısal sorunların üzerine gitmeye, sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmaya, ekonomiyi büyüterek halkın refah ve mutluluğunu artırmaya kararlıyız. Bunun için de sorumluluk bilinci ile hareket edeceğiz. Ateşten bir gömlek giydik. Sorunları biliyoruz. Bunları çözmek için yola çıktık. Türkiye ile imzalanan protokol bu yolda bize yardımcı olacak en önemli araçlardan biridir” dedi.