Herkes yardıma koştu

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın en güzel yerlerinden biri olan Maronit’lerin yaşadığı Kormacit (Koruçam) köyünde dün meydana gelen yangın, çok yönlü müdahale sonrasında söndürüldü.

Çöplükte başlayan yangının etrafa yayılması üzerine köy halkı ve Akdeniz Muhtarı Tarık Tarkan Bozalan sosyal medyadan halka çağrıda bulunarak yardım istedi.

Sivil Savunma, İtfaiye, Orman Dairesi, Lapta Belediyesi, Bölge çiftçileri ve bölgedeki iş makinelerinin yoğun uğraşları sonucunda yangının kontrol altına alınması büyük bir memnuniyet yarattı.

Sivil Savunma ekiplerinin yangına 2 itfaiye aracı, 1 su tankeri, 2 yangına ilk müdahale aracı ve 11 personelle müdahale ederek söndürme ve soğutma faaliyetlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, söndürme çalışmalarında, dron kullanıldı, yangının genişleme ve yayılma yönü belirlendi, söndürme çalışmalarının daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılması sağlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da bölgeye giderek, yangın söndürme çabalarını yerinde izleyip, bilgi aldı.



