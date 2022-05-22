Aşırı hız iyi değil

Ömer KADİROĞLU

Girne Lefkoşa anayolunda Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz ve süratli bir şekilde seyreden 22 yaşındaki Ali İhsan Biçer yönetimindeki JY 358 plakalı aracın direksiyon hâkimiyetini kaybedip kaza yaptı. Biçer yönetimindeki araç önce yolun solundaki oto korkuluklarına vurup yine kontrolsüzce yine yol içerisine savrularak gerisinden gelen 26 yaşındaki Utku Çot yönetimindeki HF 316 plakalı salon araca çarpıp ardından orta refüj duvarına çarparak durabildi. Dün sabaha karşı 01.00 sıralarında meydana gelen kaza sonucu JY 358 plakalı araç içerisinde yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Tolga Erdemli, 20 yaşındaki Mehmet Ali Arslan ve 20 yaşındaki Pelin Avim yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Kaza sonrası trafik akışına kapanan Girne- Lefkoşa anayolu polisin gerekli incelemeleri sonrasında trafik akışına açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

