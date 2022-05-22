Suçunu itiraf etti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, sınır kapısında bir aracı arayan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 500 gram “hintkeneviri” ile 35 gram “kokain” türü uyuşturucu madde ele geçirdi, Asil Kocaoğlan isimli zanlıyı tutukladı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Atabek, 20 Mayıs 2022 tarihinde saat 20.20’de düzenlenen operasyonda, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçen zanlı Asil Kocaoğlan’ın kullanımındaki araçta yapılan aramada; yaklaşık 35 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 500 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, aranan bir kişi olduğunu belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.