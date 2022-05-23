Öğrencileri coşturdu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 25. Bahar Festivali, Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleşen Haluk Levent konseri ile sona erdi.

Konsere öğrencilerin ve halkın ilgisi büyük oldu. Adanın dört bir yanından konseri izlemeye gelen misafirler, stadyumu tamamen doldurdu.

Ünlü sanatçı Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirirken zaman zaman sahneden inerek kalabalığın arasına karıştı, seyircilerin yoğun tezahüratı üzerine pek çok şarkısını yeniden söyledi. Haluk Levent, seyirciler ile anılarını paylaşmayı, şakalaşmayı ve onlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Muhteşem konser sonrasında DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından Haluk Levent ve ekibine teşekkür plaketi ile çiçek takdiminde bulunuldu.

DAÜ 25. Bahar Festivali, dördüncü gününde de birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. Dünyanın en renkli festivali olarak bilinen Color Fest DAÜ Golf Sahası’nda gerçekleştirildi. Söz konusu etkinlik ile öğrenciler DJ’ler eşliğinde müziğin ve renklerin bütünleştiği rüya gibi bir atmosferde gönüllerince eğlendi.

Saat 11.30’da, Özay Oral Kütüphanesi’nde, DAÜ Kültürel Miras ve Arkeoloji Kulübü’nün “Kültür, Sanat ve Fotoğraf Sergisi” yer aldı.

Sanat Buluşmas’ı düzenlendi

DAÜ Bahar Şenliği çerçevesinde, DAÜ Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Kulübü organizasyonuyla “12. DAÜ Sanat Buluşması” da düzenlendi.

Ayhatun Ateşin küratörlüğünde yapılan etkinlikte katılımcılar sanat bilgisi ile sanat düşüncesinin nasıl bir araya getirileceğini uygulayarak öğrendi ve üreterek deneyim kazandı.

Sanat Buluşması kapsamında Cam, Seramik, Emaye, Resim, Baskı (Linol –Ahşap ), Karikatür, Fotoğraf, geri dönüşüm( Kağıt) uygulamalı açık atölyeleri yer aldı.