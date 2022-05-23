Doların değeri arttı

Son bir haftada, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Doların satış fiyatı yüzde 2,70 değer kazanarak 15,8880 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 4,68 artışla 16,7850 lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son bir haftayı yüzde 1,94 kayıpla 2.372,35 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.372,35 puanı, en yüksek 2.424,54 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,49 azalışla 2.271,93 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,14 düşüşle 4.126,79 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,30 kayıpla 1.711,46 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,13 azalışla 2.694,29 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 28,04 ile Global Yatırım Holding oldu.

Global Yatırım Holding’i yüzde 23,04 ile Hektaş Ticaret ve yüzde 19,44 ile Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,35 ile Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi, yüzde 9,41 ile Oyak Çimento Fabrikaları ve yüzde 7,86 ile Alkim Alkali Kimya şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 108 milyar 570 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 95 milyar 973,9 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 86 milyar 744 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,27 artışla 940 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,27 kazançla 6 bin 298 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,70 değer kazanarak 15,8880 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 4,68 artışla 16,7850 lira oldu.

Yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,69 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF ise yüzde 7,32'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

En fazla kaybettiren yatırım fonu ise yüzde 3,81 ile Neo Portföy Birinci Değişken Fon oldu.

AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF ise yüzde 3,40'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

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Rusya'nın Avrupa'ya tedarik ettiği gaz yüzde 26,4 azaldı

Dengeler değişti

Gazprom sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Ukrayna'nın bir doğalgaz tesisini kapatması nedeniyle Rusya'nın Avrupa'ya tedarik ettiği gaz yüzde 26,4 azaldı. Gazprom sözcüsü Sergey Kupriyanov dün yaptığı açıklamada, “Gazprom, 21 Mayıs itibariyle Ukrayna topraklarından transit geçiş için 45,9 milyon metreküp Rus gazı sağlıyor. Ancak Sokhranivka istasyonu için yapılan başvuru reddedildi” dedi.

Gazprom, önceki önceki gün Ukrayna üzerinden 62,4 milyon metreküp doğal gaz sevk etmişti. Böylece, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderilen doğal gaz hacmi önceki güne göre yüzde 26,4 azalmış oldu.