Sandık şart oldu

Ömer KADİROĞLU

Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayının tamamlanması ve genel başkan seçilen Faiz Sucuoğlu’nun yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesi sonrasında halkın dikkatleri bugün açıklanacak kabineye yöneldi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar ‘kurulacak hükümetin bir an önce ülkeyi seçime götürmesi gerektiğini’ söyledi.

Ekonomik sorunların ağırlaştığına dikkat çeken vatandaşlar, azınlık hükümetinin çözüm üretemeyeceğini; toplanmayan Meclis’in ihtiyaç duyulan yasaları geçiremeyeceğini belirtti. Bazı vatandaşlar seçim yasasının değiştirilmesi gerektiğini; bu konuda yapıcı önerilerin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Ne dediler…?

Öncel Dalmaç

“Ulusal Birlik Partisi’nin kurultayı tamamlandı ve yeni genel başkanlarını belirlediler ancak değişen bir şey olacağını düşünmüyorum. Denenmemiş bir isim olduğu için deneyip ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Erken seçim en erken bir sürede yapılmalıdır. Teknokrat hükümete ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Bir seçim hükümeti ile seçime gidilmelidir. Seçimden sonra yine UBP yine birinci parti olacak ancak kim onunla hükümet kurar bilmiyorum. Bu noktada yapılması gereken tek şey bir an önce halkın refahı için çalışılması gerekiyor. Kimin veya hangi partinin geleceği değil halk için ne yapacağı çok önemlidir.”

Toner Tanözü

“Ulusal Birlik Partisi kurultayını tamamladı ve hükümet kurma çalışmalarına başladı. Hayırlı olmasını dilerim ancak ben bir devlet memuru olarak piyasada denetim olması gerektiğini düşünüyorum. Yeni oluşacak hükümetin halkı ve esnafı destekleyip tekrardan ayağa kaldırması gerekiyor. Bence hiçbir partiden olmayan işinin ehli olan ekonomist ve bürokratlar ile bir hükümet kurarak Faiz Sucuoğlu’nun bu ülkeyi seçime götürmesi gerekiyor. En kısa sürede seçime gidilmelidir. Hangi partinin geleceği önemli değil önemli olan gelecek olan oluşacak olan hükümetin halkın refahını sağlayacak bir şekilde çalışmalar yapması gerekiyor. Olacak seçimin de sonucunu da herkes kabul edecek seçimden sonra ah vah dememek lazım.”

Erbay Atasayan

“UBP kurultayını tamamlayarak yeni genel başkanını belirledi. Bundan sonra ülkenin en büyük sıkıntısı olan ekonomiyi düzeltecek çalışmalar yapmalı ve verdikleri sözleri tutmaları gerekiyor. Şu anda bir teknokrat hükümet oluşturulmalıdır ve tarafsız bir şekilde bu ülkeyi seçime götürmeleri gerekmektedir.”



Hüseyin Nevzat LatifMemleketin durumu bellidir. Kurtulduk diye sevinirken ortada kaldık. Bizi yönetenler halkın sesini duymuyor. Bıktım usandım ve bu ülkeyi keşke genç yaşlarımda kaçsaydım. Bu memleketin her merciinde görev yaptım ancak çok mutsuzum. Boşuna bir kavganın içindeyiz milletvekilleri de kendi havasında. Şimdiye kadar geldiğimiz yolda UBP’nin kurultay hikayesi olana kadar kırk takla attık. Faiz Sucuoğlu şu anda ne bir hükümet kurmalı ne de bir teknokrat hükümet oluşturmalıdır. Bu ülke doğrudan doğruya seçime gidilmelidir. Adil bir seçimle yöneticilerimizi seçmemiz lazımdır. Ben yaşanacak ve özgür olacağım bir ülke istiyorum artık. Yeni oluşacak hükümetin de artık bu halkın refahı için çalışmalıdır ve bu ülkedeki sorunları çözmek için çalışmalıdır.”Sami Denizalp“Ulusal Birlik Partisi kurultayını tamamladı ancak bundan sonra da değişen bir şey olacağını düşünmüyorum. İsimler değişebilir ancak sistem değişmedikten sonra bu ülkede hiç bir şey olmaz. En doğru sistem ülkemiz için başkanlık sistemidir ve ivedilikle bu sisteme geçilmelidir. Faiz Sucuoğlu şu anda hükümet kurma görevini aldı ancak burada yapılması gereken bir teknokrat hükümet oluşturulması ve bu ülke en erken zamanda seçime götürülmelidir. Seçime gidildikten sonra çıkacak sonuç yine krizlere neden olacak belli bu nedenle erken zamanda başkanlık sistemine geçmemiz en hayırlısı olacaktır.”Cihan Kocatepe“UBP kurultayı tamamlandı ve bu saatten sonra izlenecek en önemli ve öncelikli yol ülkedeki ekonominin düzelmesi olacaktır. Halkın alım gücünü yükseltecek çalışmalar yapılmalıdır. Her hâlükârda bir seçim olacak ve bence Faiz Sucuoğlu’nun bir seçim hükümeti oluşturması gerekiyor. Siyasette partiler bence tek başına iktidar olursa işler daha güzel olacak çünkü her kafadan bir ses çıkan yönetimlerin bu ülkede fayda etmediğini görüyoruz. Partiler verdikleri sözleri tutarak halka güven vermelidir ki yönetimde tek başlarına olabilsinler. Seçim en erken zamanda yapılmalıdır. Her ne kadar halka külfet olsa da içinde bulunduğumuz durumdan bizleri seçim çıkartır.”Osman Kahraman“Yeni parti başkanı olan ve hükümet görevini alan Faiz Sucuoğlu hükümeti hızlıca kurarak ülke ekonomisinin düzeltilmesi için çalışmalıdır. Oluşacak hükümet de bir seçim hükümeti olmalı ve en kısa sürede bu ülkeyi seçime götürmeleri gerekiyor. Seçimde eğer bir parti tek başına iktidar olursa kavgaların biteceğine inanıyorum ancak tek başına iktidar olunmazsa kavgaların ve olumsuzlukların devam edeceğini düşünüyorum.”