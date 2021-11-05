Skandal video’nun Kayıt tarihi Aralık 2020

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 2020 Aralık ayında çekildiği ve 15 Temmuz 2021 tarihinde ifşa edildiği iddia edilen, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ersan Saner'in görüntülerinin yer aldığı skandal video olayı ile ilgili soruşturmanın büyük bir kısmı tamamlandı.

Skandal video ile ilgili tutuklanan Nil Pınar Gökmen, Caner Kalaycı, Güngör Sarıboğa ve Muhittin Özsağlam tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından teminat talebi ile dün yeniden Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Yürütülen soruşturmaya etki etme olasılıkları kalmadığı gerekçesiyle zanlılar teminata bağlanarak yargılanıncaya dek serbest bırakıldı.

Zanlılardan Nil Pınar Gökmen, hakkında yürütülen "Özel hayatın gizliliğini ifşa" zanlı Caner Kalaycı, Güngör Sarıboğa ve Muhittin Özsağlam ise 1"Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından yargılanacak.

Zanlılar aleyhlerine getirilen davaları kabul etmedi

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Abdülkadir Gildir, zanlı Nil Pınar Gökmen'in 2020 yılı Aralık ayı içerisinde Hamza Ersan Saner ile yaptığı videolu görüşmeyi cep telefonu ile kaydettiğini zanlı Caner Kalaycı ile Güngör Sarıboğa'nın ise 15 Temmuz 2021 tarihinde zanlı Nil Pınar Gökmen'i alıp Lefkoşa'ya götürerek zanlı Muhittin Özsağlam ile görüşüp zanlı Kalaycı, Sarıboğa ve Özsağlam'ın zanlı Nil Pınar Gökmen'in cep telefonundaki görüntünün geri getirilmesini sağladığını açıkladı.



Zanlı Gökmen'in görüntüyü vererek Özel hayatın gizliliğini ifşa suçunu işlediğini açıklayan Gildir, görüntülerin geri getirilmesini sağlayan Kalaycı, Sarıboğa ve Özsağlam'ın ise Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan tutuklandığını anımsattı.Gildir, zanlıların hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak etki etme olasılıklarının kalmadığını ifade etti.Gildir, zanlıların haklarında getirilen davaları kabul etmediğini belirterek, tümünün yargılanıncaya dek teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, haftanın 1 günü ispatı vücutta bulunmaları, 15 bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı 2'şer kefilin 75'er bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması koşulu ile yargılanıncaya dek serbest bırakılmalarına emir verdi.



