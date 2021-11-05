Ömer KADİROĞLU

Yayın hayatına ‘Diyalog TV’ olarak başlayan ve tv2020 olarak devam eden yayıncılık kuruluşumuz bugün 7’nci yaşını kutluyor.

Cesur ve tarafsız programları, güvenilir haberleri, sağlık, yaşam, ekonomi, eğitim, kültür ve sanat yayınlarıyla hizmet veren tv2020’ye vatandaşlardan tebrik mesajı yağdı. Vatandaşlar “İyi ki Diyalog var” diyerek, yayın kalitesinin artarak devam etmesini istedi.

Ne dediler…?

Ertay Paşa

“Yerel kanalları genellikle takip ediyorum. Diyalog Medya kurumunun kanalı olan tv2020’yi de takip ediyorum. Özellikle haber bültenlerini izliyorum. Haberlerine güveniyorum. Bu zamanda virüs olayı insanları çok etkiledi ve eve kapanan insanlar daha fazla televizyon izler oldu. Bu süreçte de yerel kanalların yayınları çok önemli oldu. Başarılı ve tarafsız yayınları nedeniyle tv2020’yi kutlar yeni yaşında da izledikleri çizgide yollarına devam etmelerini temenni ederim.”

Cemal Sezener

“Genellikle ulusal kanalları izlesem de yerel kanallardan tv2020’yi izliyorum. tv2020 kanalında haber bültenlerini takip ediyorum. Ana haber bülteni olarak ilk başlayan da tv2020’dir ve haberlerine güveniyorum. Yerel kanallarda daha fazla akademisyenlerin yaptığı programları takip ediyorum. Yeni yaşında da başarılarının artarak devam etmesini dilerim.”

Raif Çeribaşı

“Yerel kanalların hepsini izliyorum ancak en fazla tv2020 ve Sim TV’yi izliyorum. tv2020’de Reşat Akar’ın programını hiç kaçırmadan takip ediyorum. Reşat Bey iyi konulara değiniyor. Bazı haberleri diğer kanallarda görmediğim ve Reşat Bey o konulara da değindiği için severek takip ediyorum.

Eski ve güzel filmler de yayınlıyor. Muhabirler dışarıda güncel konular üzerine güzel ve etkili röportajlar yapıyor. Başka kanalların yapmadığını yapıyor. Herkesin emeğine sağlık… Yeni yaşınızı kutlar çok daha başarılı ve çok uzun soluklu bir yayın hayatı dilerim.”

Göksal Hacıhasanoğlu

“tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. Kurulduğu yıldan beri halkın sesi olan, halkın, esnafın, muhtarların ve en önemlisi de doğrunun yanında oldukları için kendilerini tebrik ederim. tv2020’nin yeni yaşını kutlar daha da büyüyerek halkın içinde olmasını temenni ediyorum. tv2020’nin yeni yaşını kutlar hayırlı ve uzun soluklu bir yayın hayatı diliyorum.”

Eybil Efendi

“Yerel kanalları fırsat buldukça muhakkak izliyorum. Haber saatlerinde tv2020’yi haberlerine güvendiğim için izliyorum. Öte yandan Reşat Akar’ın programını izliyorum. Çok fazla fırsatım olmadığı için belli saatlerde izleyebiliyorum. Reşat Akar’ın programlarını doğruluk, cesaret ve adaletli olduğu tarafsız bir program sunduğu yönünde düşünce sahibiyim. İnsanların moral ve motivasyonunu arttırıcı daha fazla programların yerel kanallarda da gösterilmesi gerektiği inancındayım. tv2020’nin yeni yaşını kutlar, nice başarılı yarınlar dilerim.”

Mustafa Telbiz“Yerel kanalları fırsat buldukça izliyorum. Yerel kanallar arasında tv2020’yi izliyorum. Haberlerine güvendiğim için tv2020’yi izliyorum. Öte yandan Reşat Akar’ın yorumları ve konuşmaları ayrıca değindiği şeyler doğru konular olduğu için beğenerek izliyorum. Halkın ve esnafın yanında olan bir televizyon kanalıdır ve izledikleri yolda devam etmelerini temenni eder yeni yaşınızı kutlarım.”

Musa Suiçmez

“tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. Özellikle 16.30’da Reşat Akar ve Funda Bedir’in programını takip ediyorum. Reşat Akar’ın önemli fikirleri var ve fikirlerinden istifade ediyoruz. tv2020 halkın televizyonu ve gönül rahatlığı ile her alanda haber alınabilecek bir yayın kuruluşudur. Yeni yaşınızı kutlar, nice hayırlı yayınlar diliyorum.”

Mehmet Yılmazer

“Yerel kanalları izliyorum. En fazla tv2020’yi izliyorum. Reşat Akar’ın Gündem Özel programını kaçırmadan takip ediyorum. Konuşmaları düzgün güzel ve önemli konulara değindiği için sürekli izliyorum. tv2020’de her şey güzel ve yolundadır. Haber bültenlerine de güvendiğim için sürekli olarak tv2020’yi izliyorum. Tüm ekibe başarılar diliyorum, Reşat Akar’a da saygılarımı sunarım. Nice başarılı yayınlar dilerim.”

Osman Ortan

Yerel kanalları izliyorum ancak bilinen adıyla Diyalog TV yani tv2020’yi beğenerek izliyorum. tv2020’yi sabah açıyorum, akşama kadar izliyorum. Özellikle akşamüzeri Reşat Akar’ın 16.30’da Gündem Özel programını kaçırmadan takip ediyorum. Hakikatleri söyleyen tarafsız ve dürüst yayıncılık yaptığı için ben de ailem de hep tv2020’yi izliyorum. İzledikleri tarafsız çizgide uzun soluklu bir yayın hayatı diler yeni yaşının tv2020’ye çok daha büyük başarılar getirmesini dilerim.”

Akay Darbaz

“Tüm yerel kanalları izliyorum ancak özellikle izlediğim kanal tv2020’dir. Birçok konuya hâkim olan ve bütün konuları bizlere doğru ve tarafsız bir şekilde bizlere aktarmaları memnun edicidir. Yeni yaşınızı kutlar çok daha başarılı yayınlar dilerim. Yönetmeninden, kameramanına, muhabirinden tüm programcılarına ve Sayın Reşat Akar’a çok teşekkür ederiz.”

Ali Türkkal

“Avusturalya’da evimde çanak anten var ve orada ben tv2020’yi izliyorum. tv2020’nin yayınlarını çok beğeniyorum. Reşat Bey’in hayranıyım ve o yorumlarını çok beğeniyorum. Hiç çekinmeden her konuya değiniyorlar. tv2020 benim hayatımda önemli bir noktadır. Her zaman seyrediyorum ve seyrettiğim zaman da moral buluyorum. Tarafsız yayınlar yapıyor ve hem halkın hem de esnafın yanında olan bir televizyon kuruluşudur. Yeni yaşınızın sizlere çok daha fazla başarı getirmesini temenni ediyorum.”

Mustafa Beyoğlu

“tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. Özellikle Reşat Akar’ın programını kaçırmadan takip etmeye çalışıyorum. Bence çok güzel yayınlar yapıyorlar. Tarafsız ve halkın sesi esnafın sesi olan bir kanaldır. Korkmadan ülke gerçeklerini dile getiren bir TV televizyon kanalıdır. Yeni yaşında da aynı çizgide çok daha başarılı yayınlar diler, yeni yaşınızı kutlarım.”

Buğra Aslanoğlu

“Yerel kanalları izliyorum. tv2020’yi özellikle takip ediyorum. Şu anda en şeffaf yayın yapan bir kanaldır. Reşat Akar beğenerek takip ettiğim bir kişidir ve onun programını da kaçırmadan izlemeye özen gösteriyorum. tv2020’nin yeni yaşında da aynı şekilde tarafsızlığını koruyarak çok daha başarılı günlere ulaşmasını diler yeni yaşını kutlarım.”

Yılmaz Üngüder

“Yerel kanalları izliyorum ancak en fazla tv2020’yi takip ediyorum. Gerçekleri yansıtan, doğrudan yana ve tarafsız yayın yaptıkları için beğenerek takip ediyorum. Reşat Akar’ın söylemleri, öneri ve düşünceleri bence çok önemli ve dediğim gibi beğenerek takip ediyorum. Gelişen olayları yakından takip edip halka aktardıkları için teşekkür eder yeni yaşınızı kutlarım.

Naci Akdoğan

“Yerel kanalları izliyorum. Genel olarak da yerel kanallardan tv2020’yi izliyorum. Özellikle Reşat Akar’ın programlarını ve haber programlarını izliyorum. tv2020 güncel konuları gerçek ve dürüst bir şekilde içerdiği için takip ediyorum. Haberlerine güvendiğim bir kanaldır. Gündüz kaçırdığım programların gece tekrarlarını takip ediyorum. Siyasette aktif olan kişilerle röportajlar yapılıp gündemi değerlendiriyorlar. Diyalog Medya tv2020’ye yayın hayatında başarılar dilerim.”

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021, 11:12