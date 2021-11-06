Dev organizasyon hayran bıraktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin öncü oteller zinciri Merit Otelleri ile Dünya Tavla Federasyonu (WBF) işbirliğinde tavla turnuvası düzenlendi. Merit Park Hotel’de gerçekleştirilen 8. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası’na dünyanın dört bir yanından yaklaşık 314 profesyonel oyuncu katıldı. WBF Genel Sekreteri Marco Fornasir ve WBF Türkiye Temsilcisi Arda Fındıkoğlu direktörlüğünde gerçekleşen turnuvanın ödül havuzuna Merit Park Hotel’de 25 bin Euro ilave ödül katkısında bulundu. Dünyanın en büyük modern tavla organizasyonu olarak değer gören turnaya katılan oyuncu ve onlarla birlikte gelen yakınları Merit Otel farkıyla muhteşem anlar yaşadı. Turnuva için gelen misafirler kendileri için hazırlanan bir birinden leziz yemekler ve eğlencelerle unutamayacakları bir etkinlik yaşama fırsatı buldu.



