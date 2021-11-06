3 ay görevde

Kuzey Kıbrıs’ın 25’inci hükümeti, UBP’nin yeni genel başkanı Faiz Sucuoğlu tarafından kuruldu. Sucuoğlu; Saner hükümetinde görev yapan bakanlardan sadece 2 tanesini değiştirdi. Buna göre Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in yerine Ali Pilli; Ekonomi Bakanlığına ise Erhan Arıklı’nın yerine Sunat Atun getirildi.

Ersan Saner hükümetinde 2 ay Ulaştırma, 8 ay da Sağlık Bakanı olarak görev yapan Ünal Üstel ‘UBP kanadından’ değişen tek kişi oldu. 20 Şubat’ta görevden alınan Ali Pilli ise 8.5 ay sonra geri döndü. Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümetin Ocak ayına kadar görev yapacağını ve erken genel seçime gidileceğini söyledi.

İki isim değişti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkan Faiz Sucuoğlu, Meclis’teki siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından kurduğu kabineyi, dün saat 13.30’da Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu.

Cumhurbaşkanlığında yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Sucuoğlu, basına kabineyi açıkladı.

Kabinede sadece Ekonomi ve Enerji Bakanı ile Sağlık Bakanı değişti.

Sağlık Bakanlığı’na Ünal Üstel’in yerine Ali Pilli ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na ise Erhan Arıklı’nın yerine Sunat Atun getirildi. Yeni kabinede Başbakanlık dahil 9 sandalye UBP’de, 2 sandalye ise DP’de bulunuyor.

En genç isim Atun

60 yaşındaki Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki yeni kabinede en genç isim 48 yaşındaki Bakan Sunat Atun ve en yaşlı isim ise 68 yaşındaki Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu iken, tek kadın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay oldu.

Öte yandan, Lefkoşalı olan Sucuoğlu’nun kabinesinde 4 Gazimağusalı, 2 Lefkoşalı, 2 Girneli, 1 İskeleli ve 1 Güzelyurtlu bakan bulunuyor.

Koalisyonun 23 milletvekili var

Meclis’te toplam 23 milletvekili ile azınlık hükümeti olarak kayıtlara geçen UBP-DP Hükümetine, YDP ve bağımsız milletvekilleri de dıştan destek veriyor.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle sandalye sayısı 49’a düşen Cumhuriyet Meclisi’nde şu anda UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 1 milletvekili bulunuyor. HP’den istifa eden 3, YDP’den istifa eden bir milletvekili ile Meclis’teki bağımsız vekil sayısı ise 4 oldu.

25’inci hükümet 15’inci Başbakan

UBP-DP 25’inci hükümet olurken, Sucuoğlu ise 15’inci başbakan olarak kayıtlara geçti.

Bugüne kadar UBP’den 7, CTP’den 6 ve DP’den 1 kişi başbakanlık koltuğuna otururken, Faiz Sucuoğlu 8’inci UBP’li başbakan oldu.

Ocak ayına kadar görevde

Sucuoğlu, kabinenin seçim hükümeti olarak görev yapacağını ve ülkeyi hükümetsiz bırakmama adına kabinenin ülkeyi Ocak ayında seçime götüreceğini ifade etti.



Seçim tarihi konusunda 9 Ocak’ın konuşulduğunu dile getiren Sucuoğlu, bütçenin seçimden önce geçirilmesinin hem kendilerinin hem de diğer partilerin hedefi olduğunu kaydederek, erken seçimin Ocak’ta olacağını fakat tarihin ileriki günlerde netleşeceğini belirtti.

Yeni kabine

UBP’nin Başbakanlık ve 8 bakanlık, DP’nin ise 2 bakanlık kabinede görev alan isimler şöyle:

Başbakan Faiz Sucuoğlu (UBP)

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun (UBP)

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP)

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP)

Maliye Bakanı Dursun Oğuz(UBP)

İçişleri Bakanı Kutlu Evren (UBP)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay (UBP)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP)

Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman (DP)