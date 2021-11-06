Ekmek’li protesto

Başkent Lefkoşa dün kamuda örgütlü üç sendikanın kazık, tencere ve ekmekli eylemine sahne oldu. Hayat pahalılığını ve ürünlere yapılan zamları protesto eden Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) yarım günlük genel grev ve Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Üç sendika tarafından 08.00-12.30 saatleri arasında hastanelerin 112 acil ve yoğun bakım servisleri hariç tüm iş yerlerinde genel grev uygulandı.

Grev ve eylemde sendikalarında toplanan çalışanlar, Bedrettin Demirel Caddesi güzergahından sloganlar atarak Başbakanlık önüne yürüdü.

“Zamlara hayır”, “Hükümet zamları al başına çal”, “Direne direne başaracağız”, “Direne direne kazanacağız”, “Birlik mücadele dayanışma” sloganları atan ve çeşitli pankartlar taşıyan eylemciler, siyah kıyafetleriyle, boş tencerelerle ve üzerinde 4 TL yazan somun ekmeklerle dikkat çekti.

Başbakanlık önünde kazıklı eylem

Başbakanlık’a yürüyüş sırasında trafikteki bazı sürücüler de kornalarla eylemcilere destek verdi.

Başbakanlık önünde uzun bir polis duvarı oluşturularak önlem alınırken, eylem sırasında herhangi bir olay yaşanmadı.

Üç sendika başkanının konuşmalar yapmasının ardından Başbakanlık bahçe kapısının üzerine “boş tencereler”, önüne de zamları simgeleyen “kazıklar” konularak eylem tamamlandı.

Bengihan: Yazıklar olsun



Eylemcilere hitaben ilk konuşmayı yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, on ay önce icraat hükümeti iddiasıyla kurulan koalisyon hükümetinin halkı sefalete, ülkeyi de felakete sürüklediğini savundu.Bengihan, “Halk zamlar altında inim inim inlerken tüp gaza, ekmeğe akaryakıta zam yaparak halkı açlığa mahkum ettiler, yazıklar olsun” diye konuştu.KTAMS Başkanı Bengihan, “Zamlarla ülke insanının umutlarını, gülüşlerini, geleceğini çaldınız, yazıklar olsun size. Ülke yangın yeriyken Sayın Cumhurbaşkanı Evliya Çelebi gibi geziyorsun, sana da yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu: Halka zulüm çektiriyorsunuz

KAMU İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, eylemcileri selamlayarak, hiçbir mücadelede kendilerini yalnız bırakmayan üyelerine teşekkür etti.

“Bu başbakana hakkınızı helal ediyor musunuz?” diye soran Serdaroğlu’na, eylemciler hep bir ağızdan “hayır” cevabını verdi.

Atan: Enkaz bıraktınız

Son konuşmayı yapan KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, “hayatı ucuzlatacağız” diyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın her konuştuğunda fiyatların tavan yaptığını savunarak “Bu kazıkları halka gösterdiniz ama siz de bunlardan çekeceksiniz” dedi.

Atan, “eski Başbakan Saner’in adının tarihin kirli sayfalarına yazılacağını” öne sürerek enkaz bırakıldığını savundu.