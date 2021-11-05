Polisi yordu

Lefkoşa’da meydana gelen dolandırıcılık suçundan dolayı yargılanmak üzere polis hücrelerinde bekleyen ancak bir fırsatını bularak firar eden Veysal Akpınar, 16 gün sonra Girne’de tespit edilerek yakalandı. Zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının soygun ve sahtekârlıkla para temini suçlarından dolayı teminat emri gereği tutuklu bulunduğu hücreden kaçtığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 18 Ekim 2021 tarihinde saat 11.40'da Lefkoşa'da Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin vermiş olduğu teminat şartlarını yerine getiremediğinden dolayı Merkez Karakol hücrelerinde tutuklu bulunan Veysal Akpınar’ın gizlice hücreden kaçarak yasal tutukluluktan firar ettiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak aranmakta olan zanlının 3 Kasım 2021 tarihinde Girne'de tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.



Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Bir şahsı dolandırmıştı

Veysal Akpınar, 2021 yılı Haziran ayı içerisinde Assad Jahangri'yi tutukluluktan kurtarabileceğini ve deport edilmesini engelleyeceğini söyleyerek bir şahıstan 15 bin TL para aldığı gerekçesiyle 11 Ağustos 2021 tarihinde tutuklanmıştı.

Sanığın kendisini Veysel Mirza olarak tanıtarak Tahir Naveed'i dolandırma kastı ile para aldığı belirtilmişti. Soruşturmanın ardından mahkemenin öngördüğü ikişer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 10 bin TL nakit teminat yatırması şartlarını yerine getiremeyen sanık, yargılanmak üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirilmişti.