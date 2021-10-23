Saner katılmadı

Ömer KADİROĞLU

Ulusal Birlik Partisi’nde 30-31 Ekim’de yapılacak kurultaya ilişkin Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’nun çağrısı üzerine dün toplantı yapıldı.

Adayların sıra numarasının belirlenmesi ve kura çekimi için yapılan toplantıya Başbakan Ersan Saner katılmadığı için bir sonuç alınamadı. Genel başkan adaylarının seçim pusulasında hangi sırada yer alacağına ilişkin kura çekimi ise Pazartesi gününe ertelendi. Kulislerde Saner’in katılmama sebebinin adaylıktan çekilme konusunda kesin bir karar vermemesinden kaynaklandığı konuşulurken, Başbakanın pazartesi günü kararını vereceği bilgisi elde edildi. Dünkü toplantıda Divan Başkanı ve üyelere yönelik değerlendirme yapıldı, kurultayda oy verme işlemi, alınacak tedbirlere ilişkin teknik konular görüştü.



Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Hasipoğlu, kurultayda görev alacak divan başkanlığının üç adayın oy birliğiyle belirlendiğini belirtti.Saner’in toplantıya katılmaması nedeniyle, sıralamaya ilişkin görüşmenin Pazartesi gününe ertelendiğini ifade eden Hasipoğlu, basından gelen soruları da yanıtladı.“Saner’in toplantıya katılmaması, adaylıktan çekildiği anlamını taşıyor mu?” şeklindeki soruya Hasipoğlu, “Bunu söylemek için çok erken. Sayın Başbakan toplantıya katılmadı diye adaylıktan çekildiği yorumu doğru olmaz” dedi.Genel başkan adayları da toplantı sonrası açıklama yaptı. UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Saner’in Başbakanlık’ta olması nedeniyle toplantıya katılmadığını söyledi, herhangi bir adayın seçimden çekildiğine dair bilgisi olmadığını söyledi. UBP Milletvekili Zorlu Töre de 17 bine yakın üye sayısı olduğunu, bu nedenle de kurultayda ciddi şekilde önlem alınması gerektiğini söyledi. UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu da, toplantıda divan tespiti yapıldığını ifade etti. başkan ve gözlemcilerin belirlendiğini ifade etti. Sucuoğlu, Saner’in ‘rahatsız’ olması nedeniyle toplantıya katılmadığını belirtti.