UBP’nin kaderi bu davada

Hüseyin ÇİÇEK

İnternet ortamında paylaşılan skandal video ile ilgili olarak Başbakan Ersan Saner’in şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis, önce güzellik salonu işlettiği öne sürülen Pınar Gökmen’i, ardından Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa'yı tutukladı. Pınar Gökmen videoyu çekmekle suçlanırken, Kalaycı ve Sarıboğa’nın telefonda silinen görüntüleri, aranmakta olan bir şahsın isteği üzerine geri yüklenmesine yardımcı olduğu iddia edildi.

Zanlılar, saatlerce süren bekleyişin ardından dün öğleden sonra 16.00 sıralarında Yargıç Mine Gündüz’ün huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Abdülkadir Gıldır, Başbakan Ersan Saner’in internet ortamında gerçekleştirilen bir konuşmanın içeriğinin değiştirildiği ve internette yayıldığı yönünde yapmış olduğu şikayet üzerine soruşturma başlattıklarını anlattı. Polis memuru Abdülkadir Gıldır, yapılan araştırma sonucu, zanlı 1 Pınar Gökmen’in konu videoyu çektiğinin belirlendiğini belirtti. Polis, mahkeme huzurunda bulunan diğer zanlılar Caner Kalaycı ile Güngör Sarıboğa’nın ise şu an aranmakta olan bir şahsın isteği üzerine, Pınar Gökmen’in telefonundan silinmiş olan görüntüleri geri yüklemesine yardım ettiğinin belirlendiğini kaydetti.

Cep telefonları inceleniyor



Zanlıların ifade verdiğini belirten polis, Pınar Gökmen’in 4 adet telefonuna emare olarak el konulduğunu ve incelemeye gönderildiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını ve aranan bir şahsın olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Zanlı avulatları Kaan Güder ile Mustafa Kocatürk tutukluluk talebine itiraz etmezken, soruşturma memuruna bazı sorular yöneltti.Güder: Müştekinin rızası ile video kaydedildiZanlı Pınar Gökmen’in avukatı Kaan Güder’in sorusu üzerine polis; zanlının müşteki ile tanışıklığı olduğunu söylediğini belirtti. Avukat Güder, konu videonun müştekinin rızası dahilinde çekildiğini de iddia etti. Huzurundaki şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.