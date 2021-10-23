Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde pansiyonda kalan 43 yaşındaki H.D. isimli şahsın yanına misafir olarak giden Mehmet Selim Çiçek’in alkolden dolayı sızan adamın çıplak fotoğraflarını çektiği ve şantaj amacıyla kullandığı iddia edildi. Şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarılan zanlının çektiği fotoğrafları internette yayınlamamak için H.D.’den para istediği öne sürüldü.

Zanlı ise aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmeyerek, “Beni çay içmek için çağırdı. İçeri girince kapıyı kilitledi. Kafası güzeldi. Bana kumpas kurdu sandım. Ben de fotoğraflarını çektim” iddiasında bulundu.

Çıplak fotoğraflarını çekti

Soruşturmayı yapan polis, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal, şiddet kullanma tehdidi’ suçlarından mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki iddiaları aktardı.



Polis, 20 Ekim 2021 tarihinde saat 02.30 sıralarında Surlariçi'nde faaliyet gösteren bir pansiyonda kalan H.D.'nin yanına konuşmak için giden zanlının, alkollü olduğu için uyuya kalan 43 yaşındaki adamın çıplak fotoğraflarını cep telefonuna çekip özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini söyledi.Polis, zanlının daha sonra fotoğrafları internette paylaşmamak için H.D.’den para istediğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının fotoğrafları paylaşmış olma ihtimalinin araştırılması gerektiğini, bu nedenle cep telefonunun emare alındığını açıkladı. Polis, cep telefonunun Data İncele Uzmanı tarafından inceleneceğini ifade etti. Zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkede turist statüsünde bulunduğunu ifade eden polis, davalarını tutuklu beklemesini talep etti.Polisin ardından söz alan zanlı ise 10 gün önce ülkeye geldiğini ifade ederek, “Girne Kapısı’nda tanıştık. Beni çay içmek için çağırdı. İçeri girince kapıyı kilitledi. Kafası güzeldi. Bana kumpas kurdu sandım. Ben de fotoğraflarını çektim” iddiasında bulundu.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.