İki zanlı 6 bin ödedi

Suna ERDEN

Girne’de gece yarısı yaşanan olayda düelloya çağıran H.G.’yi bıçakla yaraladığı iddia edilen İbrahim Özcan ile olay yerinden kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Tahir Arzyemedov hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Özcan’nın H.G.’yi elinden, boynundan ve kaşından hafif yaraladığı açıklandı. Zanlılar 3’er bin TL nakit teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, olayın 18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.45 sıralarında, İskenderun Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, İbrahim Özcan’ın telefonda kendisini düelloya davet ettiği gerekçesiyle 213 promil alkollü içki tesiri altında olduğu esnada 31 santimlik bıçakla H.G.(E-48) isimli şahsı yaraladığını; boynunda 5, el bileğinde 6 ve sol kaşında bir santim yüzeysel kesi oluşmasına neden olduğunu açıkladı.



Kesat, İbrahim Özcan’ın olay mahallinde kendisini bekleyen Tahir Arzyemedov’a ait araçla kaçtığını söyledi.Polis, her iki zanlının olay yeri yakınında tespit edilerek, yakalandığını, bıçağın da bulunarak emare alındığını ifade etti.Kesat, H.G. isimli şahsın Girne Akçiçek Hastanesinde ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme her iki zanlının 3’er bin TL nakit teminat yatırması, İbrahim Özcan için bir kefilin 100 bin, Tahir Arzyemedov için ise bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalanması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.