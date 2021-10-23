Baskınlar sürecek

Suna ERDEN

Mali Suçlarla Mücadele Birimi tarafından Lefkoşa ve Girne’de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Fahriye Akçegül ile akrabası Tuğba Akçegül dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Girne’de mahkemeye çıkarılan Tuğba Akçegül’ün Dikmen’deki evinde, Lefkoşa’da duruşmaya çıkarılan Fahriye Akçegül’ün ise Minareliköy’de kendi evlerinde Kalebet isimli site için çalıştıkları belirtildi.

Soruşturmayı yapan her iki zanlının da ‘Beden Eğitimi Ve Spor Yasası İle Şans Oyunları Yasasına aykırı harekette bulunma’ suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, 20 Ekim 2021 tarihinde Dikmen ve Minareliköy'de, Mali Suçlularla Mücadele Şube Amirliği tarafından operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Polis, Minareliköy'deki operasyonda Fahriye Akçegül’ün Kalebet isimli bahis sitesine canlı destek hizmeti verdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, Kalebet’e ait olan bilgisayar ve cep telefonunun emare olarak alındığını anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Kanıtlar incelendi



Polis, Tuğba Akçegül’ün ise Dikmen’deki operasyonda yakalandığını ifade etti. Polis, zanlı Akçegül’ün evinde yapılan aramada bir adet dizüstü bilgisayar, bir cep telefonu ve birçok not defteri bulduklarını söyledi.Polis, emarelerin incelendiğini, zanlının müşterilere hesap açarak bahis oynamalarını sağladığının tespit edildiğini açıkladı.Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını belirterek, iki zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme her iki zanlının da 3’er bin TL nakit teminat yatırması, birer kefilin 50’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.