Ülke gençlerimiz turizm ve müzik dünyasında yeni ümitler vadediyor

Bazen ümitsizliğe kapılıyoruz ve ülkemiz geleceğinin büyük bir karanlığın içerisinde olduğu hissine kapılıyoruz. Aslında buna sebep olan günlük hayatımızın içerisinde hiç de Kıbrıs Türkü`nün alışık olmadığı travmalar sebep olabiliyor. Siyasi ve ekonomik anlamda yaşanan hüsran, devletin üst kademelerinde, siyasetinde, yargısında, iş dünyasında olan kişileri anlam veremediğimiz ilişkiler ağı içerisine sokabiliyor. Böyle mi olmalıydı? sorusunun cevabı tabii ki 1974 sonrası yaratılan tecrübe ve vizyon eksikliğinden dolayı yönetilmeye çalışılan devlet mekanizmasıdır. Milliyetçi olmayan, varoluş mücadelesinde ortalıklarda görünmeyenler bir numaralı milliyetçi ve vatanperver, eli silah tutan, cephede savaşan, gerçek milliyetçiler yanında sistemin yanlış büyüdüğünü görenler, buna isyan eden, barış yanlışı kişiler ise vatan haini ilan edildiler. İşte sonuç ortada. Gittikçe hem anavatan Türkiye ve kendimizi dünyadan yalnızlaştırıyoruz. Şüphesiz bunların olumsuz sonuçlarını da ileriki yıllarda göreceğiz.

Petrol yok, tüp gaz yok; para yok, hükümet yok, Meclis, parlamento yok, halkta derin bir ümitsizlik ve çaresizlik var. Şahsımdaki endişe ise gittikçe derinleşen ekonomik ve siyasi belirsizliklerin halkımızı bu güzelim ata topraklarından uzaklaştırma olasılığının yüksek olması.

Yeni KOBİ’ler turizm sektörüne soluk kazandırıyor

Özellikle pandeminin etkilerinin hala daha güçlü olduğu ama psikolojik olarak bir rahatlamaya doğru yol aldığı aşikar. Artık insanlarımız evlerine kapanmıyor. Aşılarını olmuş insanlarımız sosyalleşmeye adeta hasret kalmış durumda. Bazen ölçülerini kaçıran kişiler de olmuyor değil ama şiş yanında kebap yanmaması daha önemli bence.

Sosyal yaşantımızın önemli bir parçasını oluşturan öğrencilerin ve turistlerin bu sosyal yaşantıda yerlerini almaya başlaması gittikçe ümitsizliğin kapılarını yeşeren duygulara bırakıyor. Çevremizde gittikçe turizm dünyasına açılan yeni pencerelerin olduğunu gördükçe de bu ülkeye dair ümitlerimi artırıyor.

Sadece benim çevremde son bir aydır üç tane yeni kafe, bistro ve yeni bir meyhane var. Hadi bakalım hayırlısı. Özellikle bir tanesi var ki, beni ve çevremden oraya gidenleri son derece olumlu anlamda etkiledi. Tarihi binalar ve arkasında duran inanılmaz geçmişin mirasını yeniden restore edilerek günümüz gastronomi ve turizm dünyasına kazandırılıyor. Kocaman bir alkış.

Müthiş bir konsere damga vuran gençlerimiz

Son dört aydır hummalı bir çalışma içindeydiler. Birisi artık konservatuar okumaya başlayan on sekiz yaşında, dokuz yaşından beri piyano dersleri alan Mustafa Esenyel, bir diğer yandan da daha on yedi yaşında, cüssesinden ve yaşından oldukça büyük bir sese sahip olan Özün Şensoy. Gençlerimiz tek kelime ile müziğe kendilerini adamış ve artık müziği hayatlarının odağına koymuşlar. Mezzo Soprano olan Özün gerçekten sahne duruşu ve sesi ile izleyenlerden tam not aldı. Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Kongre Salonuna gelen Fikri Toros, Yılmaz Taner, Rüya Taner, ayrıca Mustafa Esenyel, Mehmet Ali Akçal, Niyazi Nasıfoğlu, Tayfun Atabey gibi Klasik müzik dünyasının yanında müzisyen kimlikleri ile önemli kişileri de vardı. Geçmişte Polis Genel Müdürlüğü yapmış Pervin Gürler, ayrıca milletvekilliği ve bakanlık da yapmış olan Recep Gürler de diğer kıymetli misafirler gibi salona verilen enerjiden ve duygudan nasiplerini aldılar.



Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2021, 12:44

Mustafa ise Hem Özün`e Gasparini, Berstein, Puccini gibi bestecilerin eserlerinin yanında, Mozart, Bethoven ve Chopin gibi klasik bestecilerin solo eserlerini de başarı ile icra etti. Salona gelen ve pandemi koşulları gözetilerek yapılan konsere müthiş bir enerji koydular.Böylesine müziğin doruğunu yaşamaya başlayan ve onu yaşatan henüz daha kariyerlerinin başlangıcında olan bu pırlanta gençler tam da ümitlerimizin, umutlarımızın erozyona uğradığı bu günlerde adeta çölde açan gül misali bizlere inanılmaz duygular yaşattılar. Seyircinin ayakta alkışladığı bu gençlerimiz bis yaparak Kamuran Aziz bestesi “Al Yemeni Mor Yemeni” şarkısının yanında Sposa- Gasaparini`yi tekrardan icra ettiler.Gözlerin dolmaması mümkün mü? Elbette hayır.Bravo gençler yolunuz hep açık, ışığınız bol olsun.Turizm Hayattır.