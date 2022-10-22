Şoför Samet tutuklandı

Suna ERDEN

Kısa bir süre önce Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) şoför olarak işe başlayan Samet Çetin insan kaçakçılığı suçundan yakalandı. Zanlının Kıb-Tek’e ait TIR araçla ülkeye mülteci getirdiği iddia edildi. Girne Turizm Limanı’nda giriş yaptığı esnada kullanımındaki TIR’da üç Suriyeli tespit edilen zanlı tutuklanırken, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının kullanımındaki TIR araçla 18 Ekim 2022 tarihinde saat 09.00 sıralarında Girne Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının kullanımındaki TIR2da yapılan aramada dorse kısmına gizlenmiş Suriyeli 3 kişi tespit edildiğini ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde mültecilerin TIR araca nasıl bindiğini bilmediğini söylediğini aktardı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının cep telefonunun inceleneceğini, suçla bağlantılı başka şahıslar olabileceğini ifade etti.

Polis memuru, alınacak ifadeler ve soruşturulması gereken şahıslar olduğunu belirterek, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Üzerinde 60 lira bulundu

Zanlının avukatı Mustafa Atakara ise süreye itiraz etmezken, mültecilere tanıtma merasimi yapılıp yapılmadığını, müvekkilinin üzerinden ne kadar para çıktığını sordu.

Polis, tanıtma merasiminin henüz yapılmadığını, zanlının üzerinden çıkan para miktarının 60 lira olduğunu ifade etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.