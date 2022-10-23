Brüksel’i zorluyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, AB Konseyi Zirve toplantısının ikinci gününde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Rusya’ya uygulanan yaptırımları uygulamaması konusunda daha bütünlüklü bir tutum sergilenmesini talep etti.

Fileleftheros gazetesine göre Anastasiadis, Brüksel’de gerçekleştirilen AB Zirve toplantısında Türkiye’nin AB tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımları görmezden geldiğine dikkat çekti ve AB’nin daha etkin önlemler alması gerektiğini söyledi.

Habere göre Anastasiadis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Avrupa Konseyi’nde Ukrayna konulu yapıcı bir görüşmenin henüz tamamlandığını, üçüncü ülkelere tarafından yaptırımların es geçilmesine değinme fırsatını bir kez daha bulduğunu” dile getirdi.

“Son yaptırım paketinde, yaptırımları es geçen kişilere ve Türkiye gibi ülkelere karşı Avrupa Birliği tarafından eylemlere geçilebilmesini mümkün kılan yeni bir kriterin yer almasını başardıkları” iddiasında bulunan Anastasiadis, “artık bu konunun bütünüyle halledilmesi için bir sonraki adımın atılmasının zamanının geldiğini” savundu.