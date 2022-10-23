‘Fabrikaları değiştireceğiz’

Sivas'ta yerel televizyon kanalının canlı yayınına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında ilk yapacağı işlerden birinin fabrikalarla ilgili olacağını belirterek, "Allah nasip eder iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi, bu ve benzeri fabrikaların, yok edilen fabrikaların tamamını değiştireceğiz" dedi.

Sivas'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel bir televizyon kanalının konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Programın moderatörü Sacit Ak, Sivas'ta en yoğun gündemin ‘cazibe merkezi' meselesi olduğunu aktardı. Sacit Ak, “Buna sevinirken bir sorunla karşılaştık, Sivası böldük, cezalandırır gibi… Eksiğin giderilmesini bekliyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle yanıt verdi:

“Bir ilde yatırımcı için çifte standart olmaz. Bir il için karar alacaksanız ilin tümünü kapsaması lazım.

Siz belli bir kesime özel bir ayrıcalık, diğerlerine farklı bir pozisyon takınmasını isterseniz çifte standart ortaya çıkar. Ya tümünü cazibe merkezi yaparsınız Sivaslılar memnun olur. Burası gerçekten de sanayide önemli bir merkeze dönüşebilir.”

