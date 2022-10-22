İki ay gizledi

Girne’de meydana gelen olayda eniştesi olduğu 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.Ç.(E-37) dün mahkemeye çıkarıldı.

Olayın geçtiğimiz ağustos ayında yaşandığı ancak tacize uğrayan kızın okullar açılınca yaşananları arkadaşına anlattığı ve böylelikle cinsel istismar suçunun ortaya çıktığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 2022 yılı Ağustos ayı içerisinde bir akrabasının 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının farklı tarihlerde toplam 5 kez kız çocuğunu istismar ettiğini belirtti. Polis memuru, zanlının cinsel organını kız çocuğunun kalçasına sürterek, göğüslerini ve kalçalarını okşayarak söz konusu suçu işlediğini açıkladı. Polis, kız çocuğunun okulların açılmasıyla yaşananları sınıf arkadaşına anlattığını, olayın böylelikle ortaya çıktığını söyledi.

Zanlının gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, suçu işlediğine dair beyanlar görüldüğünü dile getirdi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, kız çocuğunun Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirileceğini ifade ederek, 7 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.