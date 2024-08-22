Satıcı güneyde

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısından giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu madde ile tespit edilerek tutuklanan zanlı Aygün Korkmaz (26) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, zanlının “uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlarından tutuklu olduğunu anımsattı.

Polis memuru, 17 Ağustos 2024 tarihinde saat 16.15’te Metehan kapısından ülkeye giriş yapan zanlı Aygün Korkmaz’ın üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu şortun cebinde yaklaşık 10 gram ağırlığında metamfetamine ve yarım gram hintkeneviri bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, akabinde zanlının ifade verdiğini, maddelerden hintkenevirini kendi kullanımı için metamfetamini ise müşteri bulması durumunda satmak için aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, emare uyuşturucuların analize gönderildiğini, sonuçların beklendiğini belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasın talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

