Paralar nerede?

Bilişim sistemlerini kullanarak henüz tespit edilemeyen kişileri dolandırdıkları, elde ettikleri 399 bin dolar paranın farklı hesaplara aktarılmasını sağlayarak akladıkları iddia edilen Ramadan Uzuner, Ergün Demir ve İlker Zencilek tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılardan Ergün Demir ve İlker Zencilek’in 399 bin doların farklı kişilerin hesaplarına yatırılmasını sağladıkları, paraları çektikten sonra komisyon karşılığı Uzuner’e teslim ettikleri açıklandı. Soruşturmayı yürüten polis; zanlıların “suç gelirini aklama ve bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapma” suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru; zanlıların 2023 yılı Eylül ayında bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ile elde ettikleri 399 bin doları farklı kişilerin hesaplarına aktarılmasını sağlayarak suç gelirini akladıklarını söyledi. Polis; zanlı Zencilek ile Demir’in farkı kişilerin hesaplarına aktarılan parayı çekip Uzuner'e verip komisyon aldıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların 20 Mayıs’ta tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ikisi tanık üçü zanlılara ait olmak üzere 5 adet cep telefonunun emare alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 2 gün ek süre talep etti.

Zanlı Uzuner’in avukatı polise soruşturma kapsamında herhangi bir kamera kaydı veya banka döküm belgesi bulunup bulunmadığını sordu.

Polis; bu konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Savunma, paranın kaynağının tespit edilip edilmesini sordu, polis araştırmalarının devam ettiğini belirtti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme talep edilen 2 günlük süreyi onayladı.

