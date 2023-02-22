Satış yapıyordu

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerinde evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Honest Chinaya Egise hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ifadesinde uyuşturucu alıp sattığını itiraf ettiği açıklandı.

Soruşturmasını tamamlayan polis,13 Şubat 2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından alınan bilgide zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada salon kısmında tepsi içinde bir gram ağırlığında hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü ile oyun kartı ile 4 ayrı foile sarılı yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri bulunup, emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, gözaltına alınan zanlının gönüllü ifade verip, maddeyi 28 gram olarak aranan bir şahıstan aldığını ve 2 ayrı şahsa para karşılığı sattığını itiraf ettiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı uyuşturucu madde hintkeneviri alma, verme ve tasarruf etme suçlarından yargılanmak üzere 45 günü geçmeyen bir süreyle cezaevine gönderdi.