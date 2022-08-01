Şeftali 35 TL

Yaz aylarının en gözde meyvelerinden olan şeftalinin kilosu Açık Pazar’da bile 35 liranın altına düşmedi. Aynı şekilde kayısı da 35 liraya tezgahtaki yerini aldı.

Üzümün kilosu 15 ile 25 lira arasında değişen fiyatlarla satılırken, en ucuz elma 20 liradan alıcı bekledi. Pazarda en ucuz meyve ise kilosu 4 TL olan karpuzdu.

Vatandaşlar, yaz aylarında olunmasına rağmen mevsim sebze ve meyvelerinin fiyatlarının aşağı düşmemesinden yakındı. Pazar esnafı elektrik, akaryakıt, gübre gibi girdi maliyelerinden dolayı ürün fiyatlarında beklenen indirim olmadığını ifade etti.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi;

Kayısı: 35 TL

Muz: 25

Şeftali: 35

Üzüm: 15 TL

Sutani Üzüm: 25 TL

Kırmızı Elma: 20

Yeşil Elma: 25

Karpuz: 4 TL

Domates: 15 TL

Patates: 16 TL

Acı Biber: 20 TL

Dolmalık Biber: 15 TL

Börülce: 35 TL

Kabak: 10-15 TL

Fasulye: 35 TL

Marul 3 adet: 20 TL

Soğan: 14 TL

Kırmızı Soğan: 15 TL

Pırasa 3 bağ: 20 TL

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022, 10:06