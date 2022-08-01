Ankara’dan eli dolu döndü

Cemre Peral YANIKER

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, GCE A-Level sınav sisteminde eğitim gören KKTC uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere girişinde yaşanan sıkıntıların giderildiğini belirterek, bu konuda herhangi bir tedirginlik duyulmaması çağrısında bulundu.

KKTC uyruklu öğrencilere sağlanan YTB bursunun da 30’dan 40 çıkarıldığını bildiren Çavuşoğlu, ülke üniversitelerinin yaşadığı kontenjan sıkıntısına da çözüm bulunduğunu, Türkiye’den gelen öğrenciler için geçen yıla göre kontenjanlarında yüzde 11 artış yapıldığını kaydetti.

Yeni eğitim-öğretim yılına kısa bir süre kala Bakanlık olarak yapılan hazırlıklara da değinen Çavuşoğlu, büyük emek sarf ederek yoğun bir hazırlık sürecinde olduklarını belirtti. Yeni eğitim yılı ile birlikte 4 yeni okulun da açılacağını duyuran Çavuşoğlu, “Kitap sorunsuz, öğretmen sorunsuz okullar açmak niyetindeyiz” dedi.



“Büyük kazanımlarla döndük”

Bakan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarıyla 2 gün boyunca yaptıkları Ankara ziyaretinde, yoğun temaslarda bulunduklarını ziyaretin “çok verimli geçtiğini” ve bu ziyaret sonrasında KKTC’ye “büyük kazanımlarla” döndüklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, Ankara ziyaretinin en büyük kazanımlardan bir tanesinin; Türkiye Yükseköğretim Kurulu ile (YÖK) yapılan toplantıda, GCE-A Level alanında eğitim gören öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelerde yaşadığı sıkıntılara çözüm bulunması olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin daha önceden almış olduğu bir kararla yabancı uyruklu öğrencileri YÖS Merkezi Sınav ile seçmeye karar vermesinin, farklı bir sınav sistemi olan GCE-A Level eğitimi gören KKTC’li öğrencileri olumsuz etkilediğini anlatan Çavuşoğlu, uluslararası öğrencilerle ilgi alınan kararlarda KKTC’li öğrencilerin ayrı tutulması gerektiği noktasında mutabakata varıldığını duyurdu.

Çavuşoğlu, YÖK ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında gelecek günlerde hazırlanacak bir protokolle, GCE-A Level sisteminde eğitim alan çocukların aldıkları puana göre şeffaf bir sıralamaya girmesi ve bu oluşan listeyle YÖS dışında yerleşmelerinin sağlanacağını belirtti.

Harç miktarlarında yaşanan sorunları da YÖK görüşmesinde dile getirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, bunun TC Devleti’nin meselesi olduğunu, ileriki günlerde iyileştirilmesi yönünde TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüşeceklerini aktardı.

Çavuşoğlu, “GCE-A Level sistemine ilişkin, Türkiye nezdinden yapılan tartışmalar son bulacaktır. Bir kaç ay içerisinde toparlamış olacağız. Bu sistemde eğitim alan öğrencilerin azalmasını değil artmasını diliyoruz. Bu anlamda bütün üniversiteler, YÖK ve YTB bizimle aynı fikirdeler. Burada bütün velilere duyurumdur. Bu konuda herhangi bir tedirginlik yaşamasınlar. Bu sorun tamamıyla tarihe gömülecek şekilde çözümlenecektir” dedi.



“Taban puanın kaldırılması büyük kolaylık sağlayacak”

Çavuşoğlu, aynı zamanda, Türkiye’de öğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrenciler için ayrılan YKS kontenjanlarının doldurulmasında uygulanan taban puanların kaldırılmasına da karar verildiğini açıkladı.

Bu durumun öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmesinde büyük bir kolaylık getireceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, bu konuda mutabakata varmış olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



“Kontenjan artışı destekleyici bir adım”

Çavuşoğlu, YÖK yetkilileriyle yapılan görüşmede, KKTC üniversitelerinde dolmayan bölümlerde yapılan kontenjan kısıtlaması sonucunda Türkiye’den gelen öğrenci sayısının azaldığını ve üçüncü dünya ülkelerinden gelen öğrencilerde artış yaşandığını da paylaştıklarını aktardı.



Bu sorunun çözülmesine yönelik KKTC üniversitelerine ayrılan kontenjanlarda kısıtlamanın kaldırılmasına ve geçen yıla oranla yüzde 11 artırılmasına karar verildiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bu çok sevindirici ve öğrenci adası Kıbrıs’ı destekleyici bir adımdır. Bu anlamda gerek Sayın Fuat Oktay’a gerekse YÖK Başkanı ve heyetine üniversitelerimiz adına müteşekkiriz” dedi.

Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nde (ÖSYM) Prof. Dr. Halis Aygün ve heyetiyle yapılan görüşmenin de çok faydalı geçtiğini ve kendilerinden merkezi ölçme ve değerlendirme sınavlarının konu bazlı istatistiklerini talep ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, bu istatistikleri ve diğer elde edecekleri bilgi birikimlerini eğitim programları oluştururken kullanacaklarını aktardı.



“Gayretlerimiz yakında somutlaşacak”

2 günlük ziyaretlerinde KKTC’ye çok büyük bir destek verilmek istendiğini gözlemlediğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bu gayretler yakın zamanda somutlaşacaktır, protokollerle hayata geçirileceklerdir. Ziyaretlerimizde hem buradaki sorunları dile getirdik, hem sorunları çözdük hem de çözülmesi gereken sorunları takvimledik ve nasıl çözüleceği konusunda prensip anlaşmasına vardık. Bu çalışmalar, ülkemiz insanı için, çocuklarımız içindir. Yoğun bir çalışma trafiği yaptık. Atatürk inkılaplarına inanan ve savunan bir kadroyla bu işleri sürdürmekteyiz. Bu düşüncelerle Anıtkabir’i de ziyaret ettik. Ata’mıza olan bağlılığımızı ifade ettik ve tekrardan aynı duygu ve düşüncelerle, yolumuza devam edeceğimizi vurgulamak isterim.”



“Eğitim yılına 4 yeni okulla gireceğiz”

Yeni eğitim yılında 4 yeni okulun da açılacağı bilgisini veren Çavuşoğlu, Esin Leman Lisesi, Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi, Gazimağusa ve İskele’de ise Dr.Suat Günsel Devlet İlkokulları’nın açılacağını söyledi. Gelecek yıl Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin de eğitime kazandırılmasıyla Gazimağusa’daki sorunun çözüleceğini aktaran Çavuşoğlu, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nde ikinci kat için çalışmaların yürütüldüğünü, aynı zamanda İskele’de bir ortaokul, Girne’de bir ilkokul ve Lefke’de bir kolej yapılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.