İlk sırada alkol

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri yaptı. Yapılan denetimlerde 4 ilçede 3 bin 179 araç kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 453 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Trafik suçu işleyen 453 sürücüden 252’sinin Girne bölgesinde rapor edildiği, en çok alkollü araç kullanmadan dolayı ceza yazıldığı belirtildi. Çeşitli nedenlerden dolayı 39 araç trafikten men edilirken, asayiş kontrollerinde ülkede kaçak yaşam süren 3 kişi tespit edildi.

4 ilçede 5 saat sürdü

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, asayiş ve trafik denetimleri önceki gece 22.00 ile dün sabah 03.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Gazimağusa’da kontrol edilen kafeler, barlar, marketler, kahvehaneler ve gece kulüplerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Ayrıca, ikamet izinsiz olarak tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında ise 640 araç kontrol edildi; 89 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 7 adet araç trafikten men edildi.

252 sürücü rapor edildi

Girne’de kıraathaneler, pansiyonlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde de herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Ancak kapama saatlerine uymayan 6 işletme ile müzik yayın iznini ihlal eden 2 işletme hakkında yasal işleme gidildi.

Ayrıca, ikamet izinsiz olarak tespit edilen iki kişi ise tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bin 569 araç kontrol edildi, 252 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi ve 30 adet araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 550 araç kontrol edildi

Güzelyurt’ta bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehanelerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise 550 araç kontrol edildi ve 60 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi, 2 adet araç ise trafikten men edildi.

İskele’de asayiş tamam

İskele’de eğlence mekânları ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, 420 araç kontrol edildi ve 52 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi.

