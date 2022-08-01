Devlet üreticiyi desteklemeli

Halkın Partisi (HP) Tarım Komitesi Başkanı ve Merkez Yürütme Organı üyesi Yrd. Doç. Dr. Turgut Alas, Ukrayna ve Rus savaşından kaynaklanan tahıl ve kimyevi gübre sıkıntısına işaret ederek üretimde girdi maliyetlerinin desteklenmesinin hayati olduğunu belirtti.

Alas yaptığı açıklamada, tarımda girdi maliyetlerindeki artışın devlet eliyle desteklenmemesi halinde “pek çok üreticinin üretimden çekilebileceği” uyarısında bulundu.

Ukrayna ve Rusya tahılının ihracatı ile ilgili imzalanan “tahıl koridoru” anlaşmasına işaret eden Alas, “Tahıl koridoru uzlaşması maalesef dünyada yaşanan gıda krizini sona erdirebilecek nitelikte değildir. Bu nedenle bu konuda aşırı bir iyimserliğe kapılmadan ülkemizdeki tarımsal üretime sahip çıkarak üreticinin yanında durmalıyız ki vatandaşlarımız hem kesintisiz hem de daha uygun fiyata gıdaya ulaşabilsin” dedi.



Gübre ve yakıt fiyatları çok arttı

Alas, kimyevi gübre ve yakıt fiyatlarındaki artışa da dikkat ederek mevcut küresel durum karşısında Hükümetin atacağı adımları açıklamasını istedi.

Rusya ve Ukrayna’nın azot, fosfor ve potasyumdan yapılan gübrelerin yüzde 28'ini ihraç ettiğini, ancak savaştan dolayı üretimin kesintiye uğradığını ayrıca Rusya’nın gübre hammaddelerine yönelik ihracat kotasını da 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzattığını kaydeden Alas, “Yaptırımlar nedeniyle özellikle azotlu ve potasyumlu gübrelerde tedarik sıkıntısı oluştu ve fiyat artışları rekor düzeylere çıktı. Bunun yanında, Çin’in fosfatlı ve azotlu gübrelere yönelik ihracat kısıtlaması da sürüyor” dedi.



Yakıt ve elektrik fiyatları

Elektrik ve yakıt fiyatları nedeniyle tarımsal sulama suyu fiyatlarının da geçen yıla göre 3 kat arttığını belirten Alas, “Hem gübre hem yakıt fiyatlarının artışı ve tedarik sorunları ile beraber dünya genelinde ve tabi ki ülkemizde gıda fiyatlarında trend dışı artışlar görüleceğini söyleyebiliriz” dedi.