Onur EVRENSEL

Kıbrıslı Türk müzisyen Seren Coşaner’in 4’üncü single çalışması ‘A Season Apart’ müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Seren Coşaner yeni single çalışmasıyla ilgili Diyalog Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “A Season Apart bir aşk şarkısı aslında. Burada şarkıcı hayalindeki sevgiliye ‘ben nerede olursam olayım senin Kıbrıslı ilham kaynağın olacağım’ diyor” ifadelerini kullandı.

Seren Coşaner, şarkı yazmayı sürdürdüğünü, sahneye koymak üzere bazı projeler hazırlamakta olduğunu belirterek, vokal dersleri vermeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Söz & Müzik / Lyrics & Music: Seren Coşaner

Düzenleme / Arrangement: Seren Coşaner & Mesut Doğan

Vokal & Piyano / Vocal & Piano: Seren Coşaner

Davul & Perküsyon / Drums & Percussions: Mesut Doğan

Müzik & Klip Yapım / Music & Video Production: 8888 STUDIO 8888

Klip Yönetmeni / Video Director: Mesut Doğan

Kostüm / Styling: Seren Coşaner

Kostüm Yardımcısı / Styling Assistant: Selay Dağaştı

Konuk Oyuncu / Guest Star: Almina Çil

