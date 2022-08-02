Onur EVRENSEL
Kıbrıslı Türk müzisyen Seren Coşaner’in 4’üncü single çalışması ‘A Season Apart’ müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Seren Coşaner yeni single çalışmasıyla ilgili Diyalog Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “A Season Apart bir aşk şarkısı aslında. Burada şarkıcı hayalindeki sevgiliye ‘ben nerede olursam olayım senin Kıbrıslı ilham kaynağın olacağım’ diyor” ifadelerini kullandı.
Seren Coşaner, şarkı yazmayı sürdürdüğünü, sahneye koymak üzere bazı projeler hazırlamakta olduğunu belirterek, vokal dersleri vermeye devam ettiğini sözlerine ekledi.
Söz & Müzik / Lyrics & Music: Seren Coşaner
Düzenleme / Arrangement: Seren Coşaner & Mesut Doğan
Vokal & Piyano / Vocal & Piano: Seren Coşaner
Davul & Perküsyon / Drums & Percussions: Mesut Doğan
Müzik & Klip Yapım / Music & Video Production: 8888 STUDIO 8888
Klip Yönetmeni / Video Director: Mesut Doğan
Kostüm / Styling: Seren Coşaner
Kostüm Yardımcısı / Styling Assistant: Selay Dağaştı
Konuk Oyuncu / Guest Star: Almina Çil