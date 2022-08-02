Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Makarios, 45’inc, ölüm yıldönümünde törenlerle anıldı. Rum siyasileri, Makarios’a övgü dolu sözler yağdırdı.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, anma töreninde yaptığı konuşmada “Başpiskopos Makarios’un kimsenin itiraz edemeyeceği ikonik bir figür ve güçlü bir kişilik olduğunu” savunan Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu, yeni dönemdeki gelişmelere atıfta bulunarak “bunların yayılmacı Türk planları ve iki devlet çözümü karşısında kayıtsız kalmalarına izin vermediğini” ileri sürdü.

Başpiskopos Makarios’un ölümünden 45 yıl sonra “haklı çıkma ve oldubittilerin tersine çevrilmesi için verilen mücadelenin, her gün Türkiye’nin sert, tehditkar ve istikrarı bozucu tutumuyla karşı karşıya kaldığı” iddiasında da bulunan Dimitriyu “Erdoğan rejiminin Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz’de ihlallerini artırdığını” öne sürdü.

Halkını birlikte tuttu

Rum Başkanlık adaylarından, Rum tarafının eski müzakerecisi Andreas Mavroyannis ise anma töreninde yaptığı konuşmada “Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunana ve ülke yeniden birleşene kadar, Başpiskopos Makarios’un çabasını sürdürmekle yükümlü olduklarını” savundu.

Makarios’un iktidarda olduğu 17 yıl boyunca çalkantılı bir siyasi sahneyi yönetmek zorunda kaldığını savunan Mavroyannis, “işgal ve darbe trajedisinden sonra, Makarios’un zorluklarla Kıbrıs halkını bir tutmayı ve demokratik düzeni geri getirmeyi başardığını” ileri sürdü.

Tarihi sorumluluk

Eski Rum Meclisi ve EDEK partisi başkanı Yannakis Omiru ise başka bir anma töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunuyla ilgili yaşanan gelişmelerin bu kritik noktasında, Kıbrıs sorununun idare edilmesi konusunda asgari bir ulusal uzlaşma için koşullar meydana getirilmesinin, borç ve tarihi sorumluluk olduğunu savundu.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Rum Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Yannis Karusos da bir anma töreninde yaptığı konuşmada, Rum Yöentimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve hükümetin, azim ve iradeyle, Kıbrıs sorununun adil, işler ve sürdürülebilir çözümünü hedeflediğini söyledi.